Російський військовослужбовець Олександр Болтинський із позивним "Вологда", який служив у різних підрозділах армії рф, розповів про випадки насильства та внутрішніх зловживань у військовому середовищі.

Російський військовий втік до ЗСУ

За його словами, у підрозділах існує практика неформальних поборів, коли військові змушені платити за різні аспекти служби. Відмова, як стверджується, може призводити до жорсткого поводження, зокрема фізичного тиску.

Він також заявляє, що найбільш непокірних можуть відправляти до штурмових груп із високим рівнем ризику. Подібні дії, за його словами, використовуються як інструмент покарання.

Болтинський стверджує, що служив у кількох підрозділах, однак, за його оцінкою, подібні практики мають системний характер і не залежать від конкретної частини.

Зрештою, за його словами, він вирішив залишити службу та перейти на бік українських військових, скориставшись першою можливістю.

Аналітики зазначають, що подібні свідчення регулярно з’являються з боку колишніх російських військових і можуть вказувати на проблеми з дисципліною, управлінням та внутрішніми відносинами в армії рф.

За їхніми даними, командування підрозділу масово відмовляє військовим у компенсаціях за поранення.

За їхніми даними, командування підрозділу масово відмовляє військовим у компенсаціях за поранення. Кількість поранених зростає, однак обсяг виплат, навпаки, скорочується. Зокрема, повідомляється про практику переоформлення бойових поранень як побутових травм, що дозволяє уникати фінансових зобов’язань перед військовими. Також фіксуються випадки втрати або затримки документів у фінансових підрозділах.

