Агенти руху "АТЕШ" повідомляють про системні проблеми з виплатами пораненим військовослужбовцям у складі 70-го мотострілецького полку рф, який діє на напрямку Гуляйполя.

Пораненим військовим рф не платять

За їхніми даними, командування підрозділу масово відмовляє військовим у компенсаціях за поранення. Кількість поранених зростає, однак обсяг виплат, навпаки, скорочується.

Зокрема, повідомляється про практику переоформлення бойових поранень як побутових травм, що дозволяє уникати фінансових зобов’язань перед військовими. Також фіксуються випадки втрати або затримки документів у фінансових підрозділах.

Джерела стверджують, що такі дії можуть бути пов’язані з неофіційними вказівками максимально обмежувати кількість виплат.

Родичі військових, за інформацією "АТЕШ", також висловлюють невдоволення ситуацією, оскільки стикаються з труднощами у отриманні компенсацій.

Аналітики зазначають, що подібні сигнали можуть свідчити про системні проблеми з забезпеченням військових у російській армії, зокрема у частині соціальних гарантій для поранених.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що с уд у Росії засудив жителя Московської області Марата Нікандрова до 8 місяців умовного терміну у справі про порушення правил діяльності "іноземного агента".

Про це повідомляє Радіо Свобода. Крім умовного покарання, суд також призначив йому випробувальний термін тривалістю один рік. Справу відкрили у лютому через те, що Нікандров не подавав обов’язкову звітність до російського Мін’юсту. Раніше його вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за аналогічні порушення.

