Агенты движения "АТЕШ" сообщают о системных проблемах с выплатами раненым военнослужащим в составе 70-го мотострелкового полка России, действующего на направлении Гуляйполя.

Раненым военным РФ не платят

По их данным, командование подразделения массово отказывает военным в компенсациях за ранения. Количество раненых растет, однако объем выплат, напротив, сокращается.

В частности, сообщается о практике переоформления боевых ранений как бытовых травм, что позволяет избегать финансовых обязательств перед военными. Также фиксируются случаи утраты или задержки документов в денежных подразделениях.

Источники утверждают, что подобные действия могут быть связаны с неофициальными указаниями максимально ограничивать количество выплат.

Родственники военных, по информации АТЕШ, также выражают недовольство ситуацией, поскольку сталкиваются с трудностями в получении компенсаций.

Аналитики отмечают, что подобные сигналы могут свидетельствовать о системных проблемах с обеспечением военных в российской армии, в частности, в части социальных гарантий для раненых.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что суд в России приговорил жителя Московской области Марата Никандрова к 8 месяцам условного срока по делу о нарушении правил деятельности "иностранного агента".

Об этом сообщает Радио Свобода. Помимо условного наказания суд также назначил ему испытательный срок продолжительностью один год. Дело было открыто в феврале из-за того, что Никандров не подавал обязательную отчетность в российский Минюст. Ранее его уже не раз привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения.

