Ткачова Марія
Агенты движения "АТЕШ" сообщают о системных проблемах с выплатами раненым военнослужащим в составе 70-го мотострелкового полка России, действующего на направлении Гуляйполя.
Раненым военным РФ не платят
По их данным, командование подразделения массово отказывает военным в компенсациях за ранения. Количество раненых растет, однако объем выплат, напротив, сокращается.
В частности, сообщается о практике переоформления боевых ранений как бытовых травм, что позволяет избегать финансовых обязательств перед военными. Также фиксируются случаи утраты или задержки документов в денежных подразделениях.
Источники утверждают, что подобные действия могут быть связаны с неофициальными указаниями максимально ограничивать количество выплат.
Родственники военных, по информации АТЕШ, также выражают недовольство ситуацией, поскольку сталкиваются с трудностями в получении компенсаций.
Аналитики отмечают, что подобные сигналы могут свидетельствовать о системных проблемах с обеспечением военных в российской армии, в частности, в части социальных гарантий для раненых.