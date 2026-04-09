Война с Россией Наказание штурмами: новые подробности
НОВОСТИ

Наказание штурмами: новые подробности

Бывший российский военный заявил о насилии и поборах в подразделениях РФ

9 апреля 2026, 21:05
Ткачова Марія

Российский военнослужащий Александр Болтинский с позывным "Вологда", служивший в разных подразделениях армии России, рассказал о случаях насилия и внутренних злоупотреблений в военной среде.

Российский военный бежал в ВСУ

По его словам, в подразделениях существует практика неформальных поборов, когда военные вынуждены платить за разные аспекты службы. Отказ, как утверждается, может приводить к жесткому обращению, в частности к физическому давлению.

Он также заявляет, что наиболее непокорных могут отправлять в штурмовые группы с высоким уровнем риска. Подобные действия, по его словам, используются как инструмент наказания.

Болтинский утверждает, что служил в нескольких подразделениях, однако, по его оценке, подобные практики носят системный характер и не зависят от конкретной части.

В конце концов он решил покинуть службу и перейти на сторону украинских военных, воспользовавшись первой возможностью.

Аналитики отмечают, что подобные показания регулярно появляются со стороны бывших российских военных и могут указывать на проблемы с дисциплиной, управлением и внутренними отношениями в армии России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что а генты движения "АТЕШ" сообщают о системных проблемах с выплатами раненым военнослужащим в составе 70-го мотострелкового полка России, действующего на направлении Гуляйполя.
По их данным, командование подразделения массово отказывает военным в компенсациях за ранения. Количество раненых растет, однако объем выплат, напротив, сокращается. В частности, сообщается о практике переоформления боевых ранений как бытовых травм, что позволяет избегать финансовых обязательств перед военными. Также фиксируются случаи утраты или задержки документов в денежных подразделениях.



