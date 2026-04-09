Ткачова Марія
Российский военнослужащий Александр Болтинский с позывным "Вологда", служивший в разных подразделениях армии России, рассказал о случаях насилия и внутренних злоупотреблений в военной среде.
Российский военный бежал в ВСУ
По его словам, в подразделениях существует практика неформальных поборов, когда военные вынуждены платить за разные аспекты службы. Отказ, как утверждается, может приводить к жесткому обращению, в частности к физическому давлению.
Он также заявляет, что наиболее непокорных могут отправлять в штурмовые группы с высоким уровнем риска. Подобные действия, по его словам, используются как инструмент наказания.
Болтинский утверждает, что служил в нескольких подразделениях, однако, по его оценке, подобные практики носят системный характер и не зависят от конкретной части.
В конце концов он решил покинуть службу и перейти на сторону украинских военных, воспользовавшись первой возможностью.
Аналитики отмечают, что подобные показания регулярно появляются со стороны бывших российских военных и могут указывать на проблемы с дисциплиной, управлением и внутренними отношениями в армии России.