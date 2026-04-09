Украина нанесла серию ударов по России: масштабные пожары

В ночь на 9 апреля подразделения Сил обороны Украины совершили серию ударов по военным и инфраструктурным объектам Российской Федерации и на временно оккупированных территориях.

Украинская атака по логистическим объектам России

Одной из ключевых целей стала нефтеперекачивающая станция "Крымская" в Краснодарском крае России. По предварительным данным, объект потерпел поражение, после чего на его территории возник пожар. Масштабы повреждений уточняются.

Параллельно украинские военные нанесли удары по ряду логистических объектов противника. В частности, поражены склады материально-технических средств в районе Никольского, а также склад беспилотников вблизи Орлинского.

Отдельно подтверждено поражение зенитного ракетного комплекса Тор-М1 в районе Кальчиновки на временно оккупированной территории Донецкой области.

Кроме того, удары были нанесены по составу материально-технического обеспечения в Перевальске и боеприпасов в районе Трудового на временно оккупированной Луганщине.

Эксперты отмечают, что такие комплексные атаки направлены на снижение как военного, так и экономического потенциала России, в частности, путем поражения систем ПВО, логистики и энергетической инфраструктуры.

Силы обороны Украины отмечают, что подобные операции будут продолжаться в дальнейшем с целью ослабления наступательных возможностей противника.

