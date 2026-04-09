logo

BTC/USD

71884

ETH/USD

2207.42

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Украина нанесла серию ударов по России: масштабные пожары
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина нанесла серию ударов по России: масштабные пожары

Украина нанесла серию ударов по военным и логистическим объектам России, включая ПВО и нефтяную инфраструктуру

9 апреля 2026, 21:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В ночь на 9 апреля подразделения Сил обороны Украины совершили серию ударов по военным и инфраструктурным объектам Российской Федерации и на временно оккупированных территориях.

Украинская атака по логистическим объектам России

Одной из ключевых целей стала нефтеперекачивающая станция "Крымская" в Краснодарском крае России. По предварительным данным, объект потерпел поражение, после чего на его территории возник пожар. Масштабы повреждений уточняются.

Параллельно украинские военные нанесли удары по ряду логистических объектов противника. В частности, поражены склады материально-технических средств в районе Никольского, а также склад беспилотников вблизи Орлинского.

Отдельно подтверждено поражение зенитного ракетного комплекса Тор-М1 в районе Кальчиновки на временно оккупированной территории Донецкой области.

Кроме того, удары были нанесены по составу материально-технического обеспечения в Перевальске и боеприпасов в районе Трудового на временно оккупированной Луганщине.

Эксперты отмечают, что такие комплексные атаки направлены на снижение как военного, так и экономического потенциала России, в частности, путем поражения систем ПВО, логистики и энергетической инфраструктуры.

Силы обороны Украины отмечают, что подобные операции будут продолжаться в дальнейшем с целью ослабления наступательных возможностей противника.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Чувашской республике РФ зафиксирован побег шестерых осужденных, подписавших контракты с Минобороны и направлявшихся в зону боевых действий.
По информации российских СМИ, инцидент произошел во время короткой остановки поезда сообщением Томск-Адлер в поселке Ибрес. Мужчины выбили стекло в специальном вагоне и скрылись. Сообщается, что один из беглецов получил травму ноги. Также по отдельным данным они могут иметь при себе холодное оружие.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/37100
Теги:

Новости

Все новости