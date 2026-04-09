Бывший народный губернатор Донецкой области Павел Губарев в интервью заявил, что кремль был осведомлен о мероприятии вооруженного отряда Игоря Стрелкова на территорию Украины в апреле 2014 года.

Павел Губарев о 2014 году

По его словам, формирование этого отряда происходило в Крыму при поддержке местных пророссийских структур, а также при участии Сергея Аксенова. Он утверждает, что поставки ресурсов, оружия и сам переход границы происходили из российских властей.

Кроме того, Губарев заявил, что уже в 2014 году Россия направила на Донбасс регулярные подразделения армии, что, по его оценке, стало ключевым фактором удержания позиций пророссийских сил.

Он также подтвердил участие представителей оккупационной администрации в перераспределении местного бизнеса. По его словам, активы украинских компаний фактически переходили под контроль новой власти или связанных с ней лиц.

Губарев предположил, что бывший глава группировки "ДНР" Александр Захарченко мог погибнуть в результате внутреннего конфликта.

Относительно крушения рейса MH17, он заявил, что не владеет информацией о применении комплекса "Бук" со стороны подконтрольных ему сил.

Также он прокомментировал деятельность своей бывшей жены, работавшей в оккупационной администрации в Херсонской области, отметив, что она участвовала в подавлении протестов.

Эксперты отмечают, что подобные заявления являются важными свидетельствами понимания событий 2014 года, однако требуют дополнительной проверки.

