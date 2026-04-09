Российские военкоры не понимают, что происходит: Украина берет значительное преимущество

Российские военные блоггеры сообщают об изменении ситуации на фронте, в частности, о расширении так называемой "kill-зоны" — территории, где украинские силы активно обнаруживают и поражают цели с помощью дронов.

Поражение ВСУ вглубь до десятков километров

По их оценкам, эта зона уже достигает примерно 40-50 км от линии боевого столкновения, а в перспективе может увеличиться до 100 км в глубину. Речь идет о поражениях как военных объектов, так и логистики противника.

Аналитики объясняют, что ключевую роль в этом играет развитие дроновых технологий и интегрированных систем управления. В частности, использование цифровых платформ для координации разведки, целеуказания и ударов позволяет эффективно работать на значительном расстоянии от фронта.

Ранее директор ЦРУ Дэвид Петреус заявлял, что Россия потеряла преимущество на поле боя, а украинские силы демонстрируют постепенное продвижение.

Среди факторов, влияющих на изменение ситуации, называют масштабирование производства беспилотников. По оценкам Украина существенно наращивает выпуск FPV-дронов, что позволяет увеличить интенсивность ударов.

Появляется информация о применении новых типов беспилотников с повышенной скоростью и элементами автономного управления. По данным российской стороны, подобные дроны сложнее выявлять и противодействовать им средствами радиоэлектронной борьбы.

Эксперты отмечают, что развитие дроновых систем и сетевых решений изменяет характер войны, расширяя возможности поражения целей в глубине.

