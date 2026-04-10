Пасха под угрозой: СБУ обратилась к украинцам
Пасха под угрозой: СБУ обратилась к украинцам

СБУ предупреждает об угрозе провокаций и призывает украинцев быть особенно внимательными на Пасху

10 апреля 2026, 16:49
Ткачова Марія

Служба безопасности Украины призвала граждан соблюдать повышенные меры безопасности накануне и во время празднования Пасхи.

СБУ о Пасхе в Украине

В ведомстве отмечают, что фиксируют регулярные попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию внутри Украины, особенно в период больших религиозных праздников, когда растет массовое собрание.

Несмотря на заявления страны-агрессора о так называемом "перемирии", угрозы остаются актуальными. По информации СБУ, враг продолжает использовать информационно-психологические операции, а также может прибегать к провокациям, диверсиям и терактам.

Основными целями, по данным службы, могут стать места массового пребывания людей, независимо от их назначения или расположения.

В СБУ призывают граждан быть бдительными, избегать скоплений людей без надобности, обращать внимание на подозрительные предметы или лиц, а также немедленно сообщать правоохранителям о любых угрозах.

Эксперты отмечают, что в периоды праздников риски подобных действий традиционно возрастают, поэтому соблюдение базовых правил безопасности является критически важным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что россия может мобилизовать до 23,5 млн человек, что существенно превышает человеческие ресурсы Украины.
По его словам, эта оценка базируется на внутреннем российском отчете, подготовленном в конце 2025 года для президента России. Буданов отметил, что лично ознакомился с документом в подлиннике. Он подчеркнул, что в настоящее время у России нет дефицита человеческого ресурса и в ближайшие годы эта ситуация вряд ли изменится. В то же время, по оценкам аналитиков, количественное преимущество не трансформируется автоматически в военные успехи. Украина компенсирует разницу за счет технологических решений, в частности, развития беспилотных систем.



Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/velikden-2026-sbu-zaklikala-ukrajinciv-buti-pilnimi-pid-chas-religiynogo-svyata-50599340.html?utm_source=telegram
