Пасха под угрозой: СБУ обратилась к украинцам

Ткачова Марія
Служба безопасности Украины призвала граждан соблюдать повышенные меры безопасности накануне и во время празднования Пасхи.
СБУ о Пасхе в Украине
В ведомстве отмечают, что фиксируют регулярные попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию внутри Украины, особенно в период больших религиозных праздников, когда растет массовое собрание.
Несмотря на заявления страны-агрессора о так называемом "перемирии", угрозы остаются актуальными. По информации СБУ, враг продолжает использовать информационно-психологические операции, а также может прибегать к провокациям, диверсиям и терактам.
Основными целями, по данным службы, могут стать места массового пребывания людей, независимо от их назначения или расположения.
В СБУ призывают граждан быть бдительными, избегать скоплений людей без надобности, обращать внимание на подозрительные предметы или лиц, а также немедленно сообщать правоохранителям о любых угрозах.
Эксперты отмечают, что в периоды праздников риски подобных действий традиционно возрастают, поэтому соблюдение базовых правил безопасности является критически важным.