Пасха под угрозой: СБУ обратилась к украинцам

Служба безопасности Украины призвала граждан соблюдать повышенные меры безопасности накануне и во время празднования Пасхи.

СБУ о Пасхе в Украине

В ведомстве отмечают, что фиксируют регулярные попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию внутри Украины, особенно в период больших религиозных праздников, когда растет массовое собрание.

Несмотря на заявления страны-агрессора о так называемом "перемирии", угрозы остаются актуальными. По информации СБУ, враг продолжает использовать информационно-психологические операции, а также может прибегать к провокациям, диверсиям и терактам.

Основными целями, по данным службы, могут стать места массового пребывания людей, независимо от их назначения или расположения.

В СБУ призывают граждан быть бдительными, избегать скоплений людей без надобности, обращать внимание на подозрительные предметы или лиц, а также немедленно сообщать правоохранителям о любых угрозах.

Эксперты отмечают, что в периоды праздников риски подобных действий традиционно возрастают, поэтому соблюдение базовых правил безопасности является критически важным.

По его словам, эта оценка базируется на внутреннем российском отчете, подготовленном в конце 2025 года для президента России. Буданов отметил, что лично ознакомился с документом в подлиннике. Он подчеркнул, что в настоящее время у России нет дефицита человеческого ресурса и в ближайшие годы эта ситуация вряд ли изменится. В то же время, по оценкам аналитиков, количественное преимущество не трансформируется автоматически в военные успехи. Украина компенсирует разницу за счет технологических решений, в частности, развития беспилотных систем.

