ЗСУ влучно вдарили по важливих об'єктах РФ: у Генштабі розкрили деталі
ЗСУ влучно вдарили по важливих об’єктах РФ: у Генштабі розкрили деталі

Українські військові завдали серії ударів по важливих об’єктах російської армії.

22 березня 2026, 15:25
Slava Kot

Підрозділи Збройні сили України завдали серії точних ударів по важливих військових об’єктах російських окупаційних сил. Про результати операції повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, наголосивши, що атаки спрямовані на зниження наступального потенціалу противника.

"Бук-М2". Фото з відкритих джерел

За інформацією військових, протягом останньої доби українські сили виявили та уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" поблизу населеного пункту Пєрвоє Мая у Брянській області РФ. Зафіксовано пряме влучання, унаслідок чого ворожу систему протиповітряної оборони було виведено з ладу.

Як пише Генштаб ЗСУ, крім цього, удару завдали по району зосередження ще одного комплексу ППО "Бук-М2" у районі Старопетриківки на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Остаточні результати цієї атаки наразі уточнюються.

Також українські військові атакували логістичний хаб та райони зосередження російських підрозділів поблизу Великої Новосілки на окупованій території Донецької області. Під удар потрапили командно-спостережний пункт біля Успенівки, пункт управління безпілотниками неподалік Рівнопілля, а також місця скупчення особового складу біля Бердянська та Гуляйполя.

Крім того, українські сили уразили ще один командний пункт російських військ на території РФ, поблизу населеного пункту Смородіно в Бєлгородській області.

У Генштабі підкреслюють, що такі удари є частиною стратегії зі зниження військово-економічного потенціалу Росії та послаблення її здатності вести війну проти України. Точні втрати противника наразі уточнюються.

