ВСУ точно ударили по важным объектам РФ: в Генштабе раскрыли детали

Подразделения Вооруженные силы Украины нанесли серию точных ударов по важным военным объектам российских оккупационных сил. О результатах операции сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, отметив, что атаки направлены на снижение наступательного потенциала противника.

"Бук-М2". Фото из открытых источников

По информации военных, за последние сутки украинские силы обнаружили и поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" вблизи населенного пункта Первое Мая в Брянской области РФ. Зафиксировано прямое попадание, в результате чего вражеская система противовоздушной обороны была выведена из строя.

Как пишет Генштаб ВСУ, кроме этого, удар нанесли по району сосредоточение еще одного комплекса ПВО "Бук-М2" в районе Старопетриковки на временно оккупированной части Запорожской области. Окончательные результаты этой атаки уточняются.

Также украинские военные атаковали логистический хаб и районы сосредоточения российских подразделений вблизи Большой Новоселки на оккупированной территории Донецкой области. Под удар попали командно-наблюдательный пункт возле Успеновки, пункт управления беспилотниками недалеко от Ровнополья, а также места скопления личного состава возле Бердянска и Гуляйполя.

Кроме того, украинские силы поразили еще один командный пункт российских войск на территории РФ, вблизи населенного пункта Смородино в Белгородской области.

В Генштабе подчеркивают, что такие удары являются частью стратегии снижения военно-экономического потенциала России и ослабления ее способности вести войну против Украины. Точные потери противника пока уточняются.

