Російська пропаганда поширює черговий фейк про буцімто використання хімічної зброї Збройними Силами України. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО.

«ЗСУ використали щурячу отруту проти людей у Покровську»: що відомо

Зазначається, що російський так званий "військовий експерт" Андрій Марочко заявив, що українські військові нібито застосували отруйні речовини проти мирного населення у Покровську. За його словами, дрони ЗСУ "розпилювали речовину, яку використовують для боротьби з гризунами", і від цього начебто загинули цивільні.

"Це маніпуляція і брехня, спрямована на дискредитацію українських військових в очах жителів прифронтових районів і для створення атмосфери страху. Україна є підписантом Конвенції про заборону хімічної зброї і суворо дотримується своїх міжнародних зобов’язань. Жодних доказів на підтвердження подібних заяв російська сторона не надала. Натомість саме армія рф систематично порушує міжнародне право, застосовуючи заборонені хімічні речовини на полі бою. Ці випадки неодноразово фіксувалися українськими підрозділами, про що Київ регулярно інформує міжнародну спільноту", – наголошують у ЦПД.

