Главная Новости Общество Война с Россией «ВСУ использовали крысиный яд против людей в Покровске»: что известно
НОВОСТИ

«ВСУ использовали крысиный яд против людей в Покровске»: что известно

Оккупанты в очередной раз дискредитируют ВСУ перед гражданским населением Украины

6 октября 2025, 13:28
Автор:
Недилько Ксения

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о использовании химического оружия Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Отмечается, что российский так называемый военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские военные якобы применили ядовитые вещества против мирного населения в Покровске. По его словам, дроны ВСУ "распыляли вещество, используемое для борьбы с грызунами", и от этого якобы погибли гражданские.

Это манипуляция и ложь, направленная на дискредитацию украинских военных в глазах жителей прифронтовых районов и для создания атмосферы страха. Украина является подписателем Конвенции о запрещении химического оружия и строго соблюдает свои международные обязательства. Никаких доказательств в подтверждение подобных заявлений российская сторона не предоставила.

А именно армия РФ систематически нарушает международное право, применяя запрещенные химические вещества на поле боя. Эти случаи неоднократно фиксировались украинскими подразделениями, о чем Киев регулярно информирует международное сообщество", – отмечают в ЦПИ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вечером 6 октября российские захватчики могли впервые атаковать прифронтовой Краматорск ударным FPV-дроном, управляемым через оптоволокно. Беспилотник попал в припаркованный автомобиль.

Ранее городские власти ни разу не сообщали об атаках Краматорска именно этим видом вооружения, так что такая атака была, вероятно, первой. Военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отмечает, что поражение цели дронами на оптоволокне или радиоуправлении, в любом случае проще делать на более или менее открытой местности, где есть относительно большое пространство для маневра и достаточное для радиогоризонта.



