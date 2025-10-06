Российская пропаганда распространяет очередной фейк о использовании химического оружия Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

«ВСУ использовали крысиный яд против людей в Покровске»: что известно

Отмечается, что российский так называемый военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские военные якобы применили ядовитые вещества против мирного населения в Покровске. По его словам, дроны ВСУ "распыляли вещество, используемое для борьбы с грызунами", и от этого якобы погибли гражданские.

Это манипуляция и ложь, направленная на дискредитацию украинских военных в глазах жителей прифронтовых районов и для создания атмосферы страха. Украина является подписателем Конвенции о запрещении химического оружия и строго соблюдает свои международные обязательства. Никаких доказательств в подтверждение подобных заявлений российская сторона не предоставила. А именно армия РФ систематически нарушает международное право, применяя запрещенные химические вещества на поле боя. Эти случаи неоднократно фиксировались украинскими подразделениями, о чем Киев регулярно информирует международное сообщество", – отмечают в ЦПИ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вечером 6 октября российские захватчики могли впервые атаковать прифронтовой Краматорск ударным FPV-дроном, управляемым через оптоволокно. Беспилотник попал в припаркованный автомобиль.

Ранее городские власти ни разу не сообщали об атаках Краматорска именно этим видом вооружения, так что такая атака была, вероятно, первой. Военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отмечает, что поражение цели дронами на оптоволокне или радиоуправлении, в любом случае проще делать на более или менее открытой местности, где есть относительно большое пространство для маневра и достаточное для радиогоризонта.