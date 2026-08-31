ЗСУ відбили важливу ділянку на фронті: у США розповіли, як їм це вдалося

Українські захисники нещодавно провели операцію піхотою на Куп’янському напрямку, під час якої зачистили близько 2 квадратні кілометрів лісової місцевості. Ймовірно, цьому передувало придушення російських можливостей застосовувати ударні дрони. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики відреагували на заяву корпусу "Хартія" від 30 серпня про те, що його бійці очистили два квадратні кілометри лісистої місцевості на Харківщині на південний захід від Західного та продовжують просування на захід від Дворічної (обидва місця на північ від Куп'янська).

В ISW зазначили, що підрозділ опублікував відео з геолокацією, на якому видно щонайменше 15-20 українських військовослужбовців, які біжать у лісистій місцевості. Виходячи з аналізу аналітиків, імовірно, в операції брала участь піхотна група чисельністю до взводу.

Експерти ISW нагадали, що раніше українські війська захопили 7,5 квадратного кілометра вітрових смуг на південний захід від Дворічної та просунулися на північ Західного. Цьому перебували удари по скупченнях російської живої сили, безпілотних наземних транспортних засобах, радарах, системах радіоелектронної боротьби, антенах зв'язку та ударних безпілотниках типу "Молнія" на Куп'янському напрямку.

Також аналітики нагадали, що з 2025 року як українські, так і російські війська намагаються відновити можливість здійснювати тактичний маневр на полі бою. На їхню думку, останні українські контратаки, а також операції з придушення російської дронової оборони можуть бути частиною цих зусиль.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українські сили нарощують удари по російських військових об’єктах у глибині РФ, одночасно намагаючись послабити систему протиповітряної оборони противника. Йдеться, зокрема, про атаки на аеродроми, пункти запуску ударних дронів, радари та склади боєприпасів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).