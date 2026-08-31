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ВСУ отразили важный участок на фронте: в США рассказали, как им это удалось

Аналитики ISW отреагировали на заявление корпуса "Хартия" от 30 августа о том, что его бойцы очистили два квадратных километра лесистой местности Харьковской области

31 августа 2026, 07:47
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Кравцев Сергей

Украинские защитники недавно провели операцию пехотой на Купянском направлении, во время которой зачистили около 2 квадратных километров лесной местности. Вероятно, этому предшествовало подавление российских возможностей применять ударные дроны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ отразили важный участок на фронте: в США рассказали, как им это удалось

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отреагировали на заявление корпуса "Хартия" от 30 августа о том, что его бойцы очистили два квадратных километра лесистой местности в Харьковской области к юго-западу от Западного и продолжают продвижение к западу от Двуречной (оба места к северу от Купянска).

В ISW отметили, что подразделение опубликовало видео с геолокацией, на котором видно по меньшей мере 15-20 украинских бегущих в лесистой местности военнослужащих. Исходя из анализа аналитиков, предположительно, в операции участвовала пехотная группа численностью к взводу.

Эксперты ISW напомнили, что ранее украинские войска захватили 7,5 квадратного километра ветровых полос юго-западнее Двухлетней и продвинулись на север Западного. Этому находились удары по скоплениям российской живой силы, беспилотным наземным транспортным средствам, радарам, системам радиоэлектронной борьбы, антеннам связи и ударным беспилотникам типа "Молния" на Купянском направлении.

Также аналитики напомнили, что с 2025 года как украинские, так и российские войска пытаются восстановить возможность совершать тактический маневр на поле боя. По их мнению, последние украинские контратаки, а также операции по подавлению российской дроновой обороны могут являться частью этих усилий.

Также издание "Комментарии" сообщало — украинские силы наращивают удары по российским военным объектам в глубине РФ, одновременно пытаясь ослабить систему противовоздушной обороны противника. Речь идет, в частности, об атаках на аэродромы, пунктах запуска ударных дронов, радарах и складах боеприпасов. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).



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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-30-2026/
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