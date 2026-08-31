Україна дістала російські аеродроми в глибині РФ: чому росіяни вже не приховують паніку

Українські сили нарощують удари по російських військових об’єктах у глибині РФ, одночасно намагаючись послабити систему протиповітряної оборони противника. Йдеться, зокрема, про атаки на аеродроми, пункти запуску ударних дронів, радари та склади боєприпасів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, у ніч на 30 серпня українські сили уразили низку об’єктів на російських аеродромах. Зокрема, на аеродромі Єйськ у Краснодарському краї, приблизно за 180 км від лінії фронту, були атаковані зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", склад авіаційних боєприпасів та радар "Сопка-2".

Ще масштабніший перелік цілей зафіксували на аеродромі Міллерово в Ростовській області – приблизно за 170 км від фронту. Там, за повідомленнями української сторони, під удар потрапили майданчик запуску ударних безпілотників, склади боєприпасів, технічний та оперативний підрозділи, а також радари РСП-27 і "Небо-СВ".

Окремо повідомлялося про ураження пункту запуску дронів в Орловській області.

Масштаб наслідків підтверджують супутникові дані. Геолоковані кадри показали пожежу на аеродромі Єйськ після атаки, а система NASA FIRMS зафіксувала кілька теплових аномалій у районах Єйська та Міллерово.

ISW зазначає, що ці удари є частиною ширшої кампанії України зі знищення російських засобів ураження та ППО. Останнім часом під прицілом опиняються добре захищені військові аеродроми в Ростовській області, Краснодарському краї та окупованому Криму.

Одним із попередніх масштабних ударів стала атака на авіабазу Енгельс-2 у Саратовській області 28 серпня.

За оцінкою аналітиків, систематичне ураження таких об’єктів може одночасно скорочувати можливості Росії завдавати ударів по Україні та ускладнювати роботу її протиповітряної оборони.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кремль змінює тактику ударів по Києву: в Україні розкрили, який новий план затвердив Путін.



