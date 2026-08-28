Кремль змінює тактику ударів по Києву: в Україні розкрили, який новий план затвердив Путін

Росія змінила тактику повітряних атак на Київ і намагається не стільки завдати одного масштабного удару, скільки тримати столицю під постійним тиском. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Обстріл Києва. Фото: з відкритих джерел

За його словами, російські війська запускають невелику кількість реактивних безпілотників окремими хвилями. Такий підхід дозволяє розтягувати повітряну загрозу в часі й змушувати українську протиповітряну оборону реагувати знову і знову.

Коваленко зазначив, що ресурсів для застосування величезної кількості дронів у Росії наразі немає. Саме тому противник, імовірно, намагається компенсувати це зміною тактики.

"Мета – виснажувати ППО та населення", — наголосив представник РНБО.

Фактично йдеться про спробу створити для столиці режим постійної невизначеності. Навіть невелика кількість безпілотників змушує оголошувати тривогу, залучати сили ППО та екстрені служби, а мешканців – переривати роботу, навчання та повсякденні справи.

Така тактика має і психологічний ефект: Росія прагне продемонструвати, що загроза для Києва може виникнути будь-якої миті, навіть якщо черговий удар не є масованим.

Андрій Коваленко повідомив, що українська сторона готує відповідні рішення для протидії новій тактиці росіян. Водночас характер атак свідчить про те, що Кремль шукає способи максимально ефективно використовувати наявний ресурс, не витрачаючи його одномоментно.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч проти 28 серпня російські війська атакували безпілотниками Київську область. Під ударом опинилася Білогородська громада, де внаслідок влучань пошкоджено складські та виробничі об'єкти у Святопетрівському. Серед них – сортувальне депо "Нової пошти".



