РФ знову жорстко атакувала Київщину: після вибухів відомо про страшні прильоти і руйнування

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували безпілотниками Київську область. Під ударом опинилася Білогородська громада, де внаслідок влучань пошкоджено складські та виробничі об'єкти у Святопетрівському. Серед них — сортувальне депо "Нової пошти".

Фото: з відкритих джерел

Про наслідки атаки повідомив голова Білогородської громади Антон Овсієнко. За його словами, російські війська застосували тактику повторних ударів по одній і тій самій локації. Приблизно через годину після першого влучання, коли рятувальники вже працювали над ліквідацією пожежі, по території завдали ще двох ударів. Працівники ДСНС встигли переміститися у безпечніше місце.

У "Новій пошті" підтвердили, що внаслідок російської атаки на Київщині було знищено сортувальне депо. За інформацією компанії, її співробітники залишилися живими.

Цієї ж ночі під ударом опинилася інфраструктура компанії і в Сумах. За даними "Нової пошти", російські війська атакували термінал чотирма керованими авіабомбами. Внаслідок ударів були знищені сортувальні потужності, а також пошкоджено три вантажні автомобілі.

На Київщині після влучань спалахнула масштабна пожежа. Через неї у районі виникло сильне задимлення. Місцева влада закликала мешканців прилеглих територій тримати вікна зачиненими та без нагальної потреби не перебувати на вулиці.

На місці продовжують працювати екстрені та комунальні служби, які ліквідовують наслідки нічної атаки. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Через проведення аварійно-рятувальних робіт також запроваджуються тимчасові обмеження руху транспорту. Вони стосуватимуться частини вулиці Київської у напрямку Боярки, а також окремих ділянок вулиць Індустріальної та Чорновола у Святопетрівському.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін не зміг реалізувати свої попередні плани щодо захоплення українських територій, тому Кремль може намагатися компенсувати військові невдачі посиленням погроз та інформаційного тиску на Захід. Таку думку висловив політолог Микола Давидюк.