В ночь на 28 августа российские войска атаковали беспилотниками Киевскую область. Под ударом оказалась Белогородская община, где в результате попаданий повреждены складские и производственные объекты в Святопетровском. Среди них – сортировочное депо "Новой почты".

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О последствиях атаки сообщил глава Белогородской общины Антон Овсиенко. По его словам, российские войска применили тактику повторных ударов по одной и той же локации. Приблизительно через час после первого попадания, когда спасатели уже работали над ликвидацией пожара, по территории нанесли еще два удара. Работники ГСЧС успели переместиться в более безопасное место.

В "Новой почте" подтвердили, что в результате российской атаки в Киевской области было уничтожено сортировочное депо. По информации компании, ее сотрудники остались живы.

Этой же ночью под ударом оказалась инфраструктура компании и в Сумах. По данным "Новой почты", российские войска атаковали терминал четырьмя управляемыми авиабомбами. В результате ударов были уничтожены сортировочные мощности, а также повреждены три грузовых автомобиля.

В Киевской области после попаданий вспыхнул масштабный пожар. Из-за нее в районе возникло сильное задымление. Местные власти призвали жителей близлежащих территорий держать окна закрытыми и без необходимости не находиться на улице.

На месте продолжают работать экстренные и коммунальные службы, ликвидирующие последствия ночной атаки. Информация о возможных пострадавших уточняется.

В результате аварийно-спасательных работ также вводятся временные ограничения движения транспорта. Они будут касаться части улицы Киевской в направлении Боярки, а также отдельных участков улиц Индустриальной и Чорновила в Святопетровском.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что российский диктатор Владимир Путин не смог реализовать свои предварительные планы по захвату украинских территорий, поэтому Кремль может пытаться компенсировать военные неудачи усилением угроз и информационного давления на Запад. Такое мнение высказал политолог Николай Давыдюк.