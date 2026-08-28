Кремль меняет тактику ударов по Киеву: в Украине раскрыли, какой новый план утвердил Путин

Россия изменила тактику воздушных атак на Киев и пытается не столько нанести один масштабный удар, сколько держать столицу под постоянным давлением. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Обстрел Киева. Фото: из открытых источников

По его словам, русские войска запускают маленькое количество реактивных беспилотников отдельными волнами. Такой подход позволяет растягивать воздушную угрозу во времени и заставлять украинскую противовоздушную оборону реагировать снова и снова.

Коваленко отметил, что ресурсов для применения огромного количества дронов в России пока нет. Вот почему противник, вероятно, пытается компенсировать это изменением тактики.

"Цель – истощать ПВО и население", — подчеркнул представитель СНБО.

Фактически речь идет о попытке создать столицу режим постоянной неопределенности. Даже небольшое количество беспилотников заставляет объявлять тревогу, привлекать силы ПВО и экстренные службы, а жителей прерывать работу, обучение и повседневные дела.

Такая тактика имеет и психологический эффект: Россия стремится продемонстрировать, что угроза для Киева может возникнуть в любой момент, даже если очередной удар не массирован.

Андрей Коваленко сообщил, что украинская сторона готовит соответствующие решения по противодействию новой тактике россиян. В то же время, характер атак свидетельствует о том, что Кремль ищет способы максимально эффективно использовать имеющийся ресурс, не тратя его одномоментно.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 28 августа российские войска атаковали беспилотниками Киевскую область. Под ударом оказалась Белогородская община, где в результате попаданий повреждены складские и производственные объекты в Святопетровском. Среди них – сортировочное депо "Новой почты".



