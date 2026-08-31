Украина получила российские аэродромы в глубине РФ: почему россияне уже не скрывают панику

Украинские силы наращивают удары по российским военным объектам в глубине РФ, одновременно пытаясь ослабить систему противовоздушной обороны противника. Речь идет, в частности, об атаках на аэродромы, пунктах запуска ударных дронов, радарах и складах боеприпасов. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Удары по России. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, в ночь на 30 августа украинские силы поразили целый ряд объектов на российских аэродромах. В частности, на аэродроме Ейск в Краснодарском крае, примерно в 180 км от линии фронта, были атакованы зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", состав авиационных боеприпасов и радар "Сопка-2".

Еще более масштабный перечень целей зафиксировали на аэродроме Миллерово в Ростовской области – примерно в 170 км от фронта. Там, по сообщениям украинской стороны, под удар попали площадка запуска ударных беспилотников, склады боеприпасов, техническое и оперативное подразделения, а также радары РСП-27 и Небо-СВ.

Отдельно сообщалось о поражении пункта запуска дронов в Орловской области.

Масштаб последствий подтверждают спутниковые данные. Геолокированные кадры показали пожар на аэродроме Ейск после атаки, а система NASA FIRMS зафиксировала несколько тепловых аномалий в районах Ейска и Миллерово.

ISW отмечает, что эти удары являются частью более широкой кампании Украины по уничтожению российских средств поражения и ПВО. В последнее время под прицелом оказываются хорошо защищенные военные аэродромы в Ростовской области, Краснодарском крае и оккупированном Крыму.

Одним из предварительных масштабных ударов стала атака на авиабазу Энгельс-2 в Саратовской области 28 августа.

По оценке аналитиков, систематическое поражение таких объектов может одновременно сокращать возможности России наносить удары по Украине и усложнять работу ее противовоздушной обороны.

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