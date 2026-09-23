logo_ukra

BTC/USD

85851

ETH/USD

2733.61

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією ЗСУ вдарили по козирних об'єктах РФ: Генштаб розкрив деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

ЗСУ вдарили по козирних об'єктах РФ: Генштаб розкрив деталі

Під вогнем опинилися об'єкти російських безпілотних підрозділів, склад «Рубікону», паливна база та місця зосередження особового складу

23 вересня 2026, 14:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сили оборони України протягом 22 вересня та в ніч на 23 вересня завдали серії ударів по об'єктах російських військ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ вдарили по козирних об'єктах РФ: Генштаб розкрив деталі

Генштаб ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Одними із основних цілей стали пункти управління російськими безпілотними підрозділами. За даними Генштабу, українські військові вразили такі об'єкти в районах Новоселівки Першої та Дачного на Донеччині.

Ще одним об'єктом атаки став склад безпілотників підрозділу "Рубікон", розташований у районі Волновахи. Цей російський підрозділ спеціалізується на застосуванні безпілотних систем.

Окрім об'єктів, пов'язаних із використанням дронів, українські сили завдали ударів по російській військовій логістиці. У районі Кундрюче Луганської області було вражено склад пально-мастильних матеріалів.

Ще два об'єкти матеріально-технічного забезпечення російських військ, за інформацією Генштабу, вражені в районах Гірника та Великої Шишівки Донецької області.

Окремою метою стало місце зосередження російських військовослужбовців із підрозділу безпілотників. Його поразку зафіксували у районі Красногорівки Донецької області.

Таким чином, серія ударів була спрямована відразу на кілька елементів російської військової інфраструктури – від управління безпілотними системами та зберігання дронів до постачання військ паливом та матеріальними ресурсами.

У Генеральному штабі не уточнили характеру та масштабу пошкоджень кожного з об'єктів. Також у повідомленні не наводяться дані про втрати російської сторони внаслідок цих ударів.

Україна регулярно завдає ударів по російським пунктам управління, складам та логістичним об'єктам, прагнучи порушити постачання та управління підрозділами на фронті. Дані про результати конкретних ударів можуть бути уточнені після додаткової перевірки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в тилу Росії палає: деталі жорстких прильотів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42340
Теги:

Новини

Всі новини