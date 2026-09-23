ЗСУ вдарили по козирних об'єктах РФ: Генштаб розкрив деталі

Сили оборони України протягом 22 вересня та в ніч на 23 вересня завдали серії ударів по об'єктах російських військ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Одними із основних цілей стали пункти управління російськими безпілотними підрозділами. За даними Генштабу, українські військові вразили такі об'єкти в районах Новоселівки Першої та Дачного на Донеччині.

Ще одним об'єктом атаки став склад безпілотників підрозділу "Рубікон", розташований у районі Волновахи. Цей російський підрозділ спеціалізується на застосуванні безпілотних систем.

Окрім об'єктів, пов'язаних із використанням дронів, українські сили завдали ударів по російській військовій логістиці. У районі Кундрюче Луганської області було вражено склад пально-мастильних матеріалів.

Ще два об'єкти матеріально-технічного забезпечення російських військ, за інформацією Генштабу, вражені в районах Гірника та Великої Шишівки Донецької області.

Окремою метою стало місце зосередження російських військовослужбовців із підрозділу безпілотників. Його поразку зафіксували у районі Красногорівки Донецької області.

Таким чином, серія ударів була спрямована відразу на кілька елементів російської військової інфраструктури – від управління безпілотними системами та зберігання дронів до постачання військ паливом та матеріальними ресурсами.

У Генеральному штабі не уточнили характеру та масштабу пошкоджень кожного з об'єктів. Також у повідомленні не наводяться дані про втрати російської сторони внаслідок цих ударів.

Україна регулярно завдає ударів по російським пунктам управління, складам та логістичним об'єктам, прагнучи порушити постачання та управління підрозділами на фронті. Дані про результати конкретних ударів можуть бути уточнені після додаткової перевірки.

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