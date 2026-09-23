ВСУ ударили по козырным объектам РФ: Генштаб раскрыл детали

Силы обороны Украины в течение 22 сентября и в ночь на 23 сентября нанесли серию ударов по объектам российских войск на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб ВСУ. Фото: из открытых источников

Одними из основных целей стали пункты управления российскими беспилотными подразделениями. По данным Генштаба, украинские военные поразили такие объекты в районах Новоселовки Первой и Дачного в Донецкой области.

Еще одним объектом атаки стал склад беспилотников подразделения "Рубикон", расположенный в районе Волновахи. Это российское подразделение специализируется на применении беспилотных систем.

Кроме объектов, связанных с использованием дронов, украинские силы нанесли удары по российской военной логистике. В районе Кундрюче Луганской области был поражен склад горюче-смазочных материалов.

Еще два объекта материально-технического обеспечения российских войск, по информации Генштаба, поражены в районах Горника и Большой Шишовки Донецкой области.

Отдельной целью стало место сосредоточения российских военнослужащих из подразделения беспилотников. Его поражение зафиксировали в районе Красногоровки Донецкой области.

Таким образом, серия ударов была направлена сразу на несколько элементов российской военной инфраструктуры – от управления беспилотными системами и хранения дронов до снабжения войск топливом и материальными ресурсами.

В Генеральном штабе не уточнили характер и масштаб повреждений каждого из объектов. Также в сообщении не приводятся данные о потерях российской стороны в результате этих ударов.

Украина регулярно наносит удары по российским пунктам управления, складам и логистическим объектам, стремясь нарушить снабжение и управление подразделениями на фронте. Данные о результатах конкретных ударов могут уточняться после дополнительной проверки.

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