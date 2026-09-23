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В тылу России пылает: детали жестких прилетов

После удара по нефтеперерабатывающему заводу в Самаре появились новые сообщения о пожаре, а «АТЕШ» заявил о диверсии на железной дороге

23 сентября 2026, 09:50
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Кравцев Сергей

В Самарской области России 23 сентября вновь возник пожар на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, который днем ранее оказался под атакой беспилотников. Украинский Генштаб подтверждал удар по предприятию, сообщив о пожаре на его территории.

В тылу России пылает: детали жестких прилетов

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

Новые сообщения о возгорании появились спустя сутки после атаки. При этом пока неизвестно, связано ли происходящее с новыми ударами или последствиями предыдущего поражения объекта.

Тем временем в сети появились спутниковые снимки предприятия после атаки 22 сентября. На них, по сообщениям ряда СМИ, видны очаги возгорания в районе резервуаров с топливом в восточной части НПЗ. Куйбышевский завод входит в структуру "Роснефти" и является одним из крупных нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области.

Параллельно партизанское движение "АТЕШ" заявило о диверсии на железной дороге в Воронежской области. По его данным, ночью были выведены из строя четыре релейных шкафа на участках в районах Воронежа, Нововоронежа, Лисок и Острогожска.

В движении утверждают, что поврежденная железнодорожная автоматика используется российскими войсками для переброски военных грузов на Лиманское направление. Якобы из-за сбоя задержалась отправка боеприпасов и инженерного имущества для ряда российских подразделений.

По версии "АТЕШ", российскому командованию пришлось срочно направить ремонтные бригады и усилить охрану инфраструктуры. Партизаны также связали диверсию с украинской операцией "Вивальди". При этом независимого подтверждения заявленных последствий повреждения железнодорожной инфраструктуры на данный момент нет.

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