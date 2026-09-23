У тилу Росії палає: деталі жорстких прильотів

У Самарській області Росії 23 вересня знову виникла пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу, який днем раніше опинився під атакою безпілотників. Український Генштаб підтверджував удар на підприємстві, повідомивши про пожежу на його території.

Удар по НПЗ. Фото: з відкритих джерел

Нові повідомлення про спалах з'явилися через добу після атаки. При цьому поки що невідомо, чи пов'язано те, що відбувається з новими ударами або наслідками попередньої поразки об'єкта.

Тим часом у мережі з'явилися супутникові знімки підприємства після атаки 22 вересня. На них, за повідомленнями низки ЗМІ, видно осередки спалаху в районі резервуарів із паливом у східній частині НПЗ. Куйбишевський завод входить до структури "Роснефти" і є одним із великих нафтопереробних підприємств Самарської області.

Паралельно партизанський рух "АТЕШ" заявив про диверсію на залізниці у Воронезькій області. За його даними, вночі було виведено з ладу чотири релейні шафи на ділянках у районах Воронежа, Нововоронежа, Лисок та Острогозька.

У русі стверджують, що пошкоджена залізнична автоматика використовується російськими військами для перекидання військових вантажів на лиманський напрямок. Нібито через збій затрималося відправлення боєприпасів та інженерного майна для низки російських підрозділів.

За версією "АТЕШ", російському командуванню довелося терміново направити ремонтні бригади та посилити охорону інфраструктури. Партизани також пов'язали диверсію з українською операцією "Вівальді". При цьому незалежного підтвердження заявлених наслідків пошкодження залізничної інфраструктури наразі немає.

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