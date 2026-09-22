Ночь огня в России: над каким городом подымается столб черного дыма

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Кравцев Сергей
Самарская область России в ночь на 22 сентября подверглась атаке беспилотников. По данным OSINT-источников, одним из объектов удара мог стать Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, где после сообщений об атаке возник крупный пожар.
Взрывы в России. Фото: из открытых источников
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев после полуночи сообщил о действии в регионе режима беспилотной опасности и призвал жителей соблюдать меры безопасности. В частности, он рекомендовал находиться подальше от окон и не публиковать в интернете кадры пролета беспилотников или работы российской противовоздушной обороны.
Позже в российских локальных пабликах появились сообщения о последствиях атаки. На распространяемых видеозаписях и фотографиях, которые анализируют OSINT-каналы, виден высокий столб темного дыма над промышленной зоной. При этом официального подтверждения поражения конкретно нефтеперерабатывающего объекта на момент публикации не поступало.
По данным мониторинговых источников, пожар на территории НПЗ продолжался и утром. На месте, как сообщается, работали российские спасательные службы.
Новокуйбышевский НПЗ входит в нефтеперерабатывающий комплекс Самарской области и связан с компанией "Роснефть". Его проектная мощность составляет около 8,8 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает различные виды нефтепродуктов.
Нынешняя атака происходит на фоне серии ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Ранее в сентябре дроны атаковали Сызранский НПЗ в той же Самарской области. Reuters сообщал, что после предыдущих атак несколько российских нефтеперерабатывающих предприятий были вынуждены сокращать или останавливать производство.
О масштабах повреждений Новокуйбышевского завода и возможном влиянии атаки на его работу пока официальной информации нет.
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