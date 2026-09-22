Ніч вогню в Росії: над яким містом піднімається стовп чорного диму

Самарська область Росії в ніч на 22 вересня зазнала атаки безпілотників. За даними OSINT-джерел, одним із об'єктів удару міг стати Новокуйбишевський нафтопереробний завод, де після повідомлень про атаку виникла велика пожежа.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев після опівночі повідомив про дію в регіоні режиму безпілотної небезпеки та закликав мешканців дотримуватись заходів безпеки. Зокрема, він рекомендував знаходитись подалі від вікон і не публікувати в інтернеті кадри прольоту безпілотників або роботи російської протиповітряної оборони.

Пізніше у російських локальних пабликах з'явилися повідомлення про наслідки атаки. На розповсюджуваних відеозаписах та фотографіях, які аналізують OSINT-канали, видно високий стовп темного диму над промисловою зоною. При цьому офіційного підтвердження поразки безпосередньо нафтопереробного об'єкта на момент публікації не надходило.

За даними моніторингових джерел, пожежа на території НПЗ тривала і вранці. На місці працювали російські рятувальні служби.

Новокуйбишевський НПЗ входить до нафтопереробного комплексу Самарської області та пов'язаний з компанією "Роснефть". Його проектна потужність складає близько 8,8 млн. тонн нафти на рік. Підприємство випускає різноманітні види нафтопродуктів.

Нинішня атака відбувається на тлі серії ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі. Раніше у вересні дрони атакували Сизранський НПЗ у тій же Самарській області. Reuters повідомляв, що після попередніх атак кілька російських нафтопереробних підприємств змушені були скорочувати або зупиняти виробництво.

Про масштаби пошкоджень Новокуйбишевського заводу та можливий вплив атаки на його роботу поки що офіційної інформації немає.

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