ВСУ поразили важный объект российских дронов в оккупированном Крыму: детали

Украинские Силы обороны нанесли серию ударов по российским военным объектам на временно оккупированных территориях. Один из ключевых эпизодов произошел на аэродроме Саки возле Новофедоровки в Крыму, где была поражена наземная станция управления беспилотным комплексом "Орион". Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Дрон "Орион". Фото: из открытых источников

По данным Генштаба, удар был нанесен 17 сентября и в ночь на 18 сентября 2026 года. Российский "Орион", известный также как "Иноходец", относится к классу MALE – средневысотных беспилотников большой продолжительности полета.

Комплекс способен находиться в воздухе до 24 часов, проводить разведку и передавать целеуказание. По данным украинских военных, он может работать на высотах до 7,5 километра и применять управляемое вооружение – ракеты и авиабомбы общей массой до 200–250 килограммов.

Главный эффект поражения станции управления заключается в ограничении возможностей применения самих беспилотников. Без соответствующей наземной инфраструктуры использование таких комплексов на конкретном оперативном направлении становится существенно сложнее.

Однако Крымом серия заявленных ударов не ограничилась. В районе Донецка украинские военные сообщили о поражении объекта, который использовался для хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

Еще два поражения зафиксированы на территории Луганской области. В районе Довжанска, по данным Генштаба, был поражен склад боеприпасов российских войск. В районе Кипучего сообщается об ударе по складу материально-технических средств оккупационных подразделений.

Украинское командование не раскрыло подробностей о характере повреждений и возможных потерях российских сил в результате этих ударов.

Серия атак демонстрирует стремление украинской стороны воздействовать не только непосредственно на передовые позиции российских войск, но и на элементы их военной инфраструктуры – пункты управления беспилотниками, места хранения боеприпасов и материальных ресурсов.

При этом информация о результатах ударов поступила от украинского Генштаба; независимое подтверждение масштабов повреждений и потерь на момент публикации отсутствует.

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