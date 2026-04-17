ЗСУ уразили засекречений об’єкт окупантів під Маріуполем: деталі

Українські захисники у ніч на 17 квітня уразили логістичну базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" в тимчасово окупованому Мангуші під Маріуполем.

Російський підрозділ дронників "Рубікон". Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що операцію провели з використанням дронів Middle-strike. На місці удару зафіксовано вибухи та масштабні пожежі.

Військові звернули увагу, що "Рубікон" використовує проти Сил безпеки та оборони України майже всі наявні у Росії ударні та розвідувальні дрони. Зокрема цей підрозділ використовує звичайні та оптоволоконні FPV-дрони, ударні "Молнії" та "Ланцети", розвідувальні безпілотники ZALA, "Орлани", SuperCam, а також морські дрони.

"Ураження та знищення логістичних центрів противника суттєво знижують його боєздатність. Сили спецоперацій продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України", – підкреслюється в повідомленні.

