ЗСУ уразили засекречений об'єкт окупантів під Маріуполем: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

ЗСУ уразили засекречений об’єкт окупантів під Маріуполем: деталі

Російський підрозділ дронарів "Рубікон" є одним з найпідготовленіших і вважається елітним, отримуючи значну фінансову підтримку для оснащення

17 квітня 2026, 12:40
Кравцев Сергей

Українські захисники у ніч на 17 квітня уразили логістичну базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" в тимчасово окупованому Мангуші під Маріуполем.

Російський підрозділ дронників "Рубікон". Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що операцію провели з використанням дронів Middle-strike. На місці удару зафіксовано вибухи та масштабні пожежі. 

Військові звернули увагу, що "Рубікон" використовує проти Сил безпеки та оборони України майже всі наявні у Росії ударні та розвідувальні дрони. Зокрема цей підрозділ використовує звичайні та оптоволоконні FPV-дрони, ударні "Молнії" та "Ланцети", розвідувальні безпілотники ZALA, "Орлани", SuperCam, а також морські дрони.

"Ураження та знищення логістичних центрів противника суттєво знижують його боєздатність. Сили спецоперацій продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України", – підкреслюється в повідомленні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на п'ятницю в російській Ленінградській області заявили про нібито масований наліт безпілотників. Після чого прозвітували про те, що 7 БПЛА вдалося збити. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія, ймовірно, використовувала так зване "великоднє перемир'я" як вікно для підготовки нових масованих ударів по Україні. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За їхньою оцінкою, російська армія могла цілеспрямовано накопичувати ракети та ударні безпілотники, щоб застосувати їх у зручний момент. Експерти наголошують: короткочасне припинення вогню виявилося вигідним саме Москві, оскільки її стратегія повітряних атак будується на перевантаженні та поступовому виснаженні української протиповітряної оборони.



Джерело: https://t.me/c/1748482560/70697
