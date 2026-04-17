ВСУ поразили засекреченный объект окупантов под Мариуполем: детали

Украинские защитники в ночь на 17 апреля поразили логистическую базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон" во временно оккупированном Мангуше под Мариуполем.

Российское подразделение дронщиков "Рубикон". Фото: из открытых источников

Отмечается, что операцию провели с использованием дронов Middle-strike. На месте удара были зафиксированы взрывы и масштабные пожары.

Военные обратили внимание, что "Рубикон" использует против Сил безопасности и обороны Украины почти все имеющиеся в России ударные и разведывательные дроны. В частности, это подразделение использует обычные и оптоволоконные FPV-дроны, ударные "Молнии" и "Ланцеты", разведывательные беспилотники ZALA, "Орланы", SuperCam, а также морские дроны.

"Поражение и уничтожение логистических центров противника существенно снижают его боеспособность. Силы спецопераций продолжают асимметричные действия по стратегическому истощению врага вести войну против Украины", – подчеркивается в сообщении.

в ночь на пятницу в российской Ленинградской области заявили о якобы массированном налете беспилотников. После чего отчитались о том, что 7 БПЛА удалось сбить. об этом сообщил губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко.

Россия, вероятно, использовала так называемое пасхальное перемирие как окно для подготовки новых массированных ударов по Украине. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

По их оценке, российская армия могла целенаправленно копить ракеты и ударные беспилотники, чтобы применить их в удобный момент. Эксперты отмечают: кратковременное прекращение огня оказалось выгодным именно Москве, поскольку ее стратегия воздушных атак строится на перегрузке и постепенном истощении украинской противовоздушной обороны.