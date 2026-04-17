Росія могла готувати удари по Україні під час перемир'я: у США зробили інтригуючу заяву

Росія, ймовірно, використовувала так зване "великоднє перемир'я" як вікно для підготовки нових масованих ударів по Україні. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Обстріл України. Фото: із відкритих джерел

За їхньою оцінкою, російська армія могла цілеспрямовано накопичувати ракети та ударні безпілотники, щоб застосувати їх у зручний момент. Експерти наголошують: короткочасне припинення вогню виявилося вигідним саме Москві, оскільки її стратегія повітряних атак будується на перевантаженні та поступовому виснаженні української протиповітряної оборони.

У ISW нагадують, що така тактика вже застосовувалася раніше. Зокрема перед найбільшою повітряною атакою 23-24 березня Росія могла заздалегідь акумулювати ресурси. Тоді територією України було випущено майже тисячу ракет і дронів – один із наймасштабніших ударів з початку повномасштабної війни.

Аналітики також звертають увагу на ще одну закономірність: Кремль часто вдається до масованих атак у критичні періоди переговорів. Йдеться про моменти до або одразу після консультацій за участю України, США та інших партнерів.

Нагадаємо, Україна пропонувала ввести режим тиші на Великдень, проте чіткої відповіді від Москви не надійшло. Лише 9 квітня Володимир Путін оголосив про “перемир'я”, яке мало діяти з вечора 11 квітня до кінця 12 квітня. Проте експерти вважають, що ця пауза могла мати не гуманітарний, а виключно тактичний характер.

в оборонному відомстві країни-агресора фактично підтвердили масований ракетно-дроновий удар по Україні, назвавши його відшкодуванням по об'єктах ОПК України. При цьому в Міноборони РФ нічого не сказали про те, що насправді удар зазнав цивільної інфраструктури України і призвів до великої кількості загиблих і поранених.




