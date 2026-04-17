logo_ukra

BTC/USD

75741

ETH/USD

2354.83

USD/UAH

43.64

EUR/UAH

51.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Росія могла готувати удари по Україні під час перемир'я: у США зробили інтригуючу заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія могла готувати удари по Україні під час перемир'я: у США зробили інтригуючу заяву

Аналітики попереджають: затишшя дало Москві час накопичити ракети та дрони для нових атак по Україні

17 квітня 2026, 10:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія, ймовірно, використовувала так зване "великоднє перемир'я" як вікно для підготовки нових масованих ударів по Україні. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Росія могла готувати удари по Україні під час перемир'я: у США зробили інтригуючу заяву

Обстріл України. Фото: із відкритих джерел

За їхньою оцінкою, російська армія могла цілеспрямовано накопичувати ракети та ударні безпілотники, щоб застосувати їх у зручний момент. Експерти наголошують: короткочасне припинення вогню виявилося вигідним саме Москві, оскільки її стратегія повітряних атак будується на перевантаженні та поступовому виснаженні української протиповітряної оборони.

У ISW нагадують, що така тактика вже застосовувалася раніше. Зокрема перед найбільшою повітряною атакою 23-24 березня Росія могла заздалегідь акумулювати ресурси. Тоді територією України було випущено майже тисячу ракет і дронів – один із наймасштабніших ударів з початку повномасштабної війни.

Аналітики також звертають увагу на ще одну закономірність: Кремль часто вдається до масованих атак у критичні періоди переговорів. Йдеться про моменти до або одразу після консультацій за участю України, США та інших партнерів.

Нагадаємо, Україна пропонувала ввести режим тиші на Великдень, проте чіткої відповіді від Москви не надійшло. Лише 9 квітня Володимир Путін оголосив про “перемир'я”, яке мало діяти з вечора 11 квітня до кінця 12 квітня. Проте експерти вважають, що ця пауза могла мати не гуманітарний, а виключно тактичний характер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в оборонному відомстві країни-агресора фактично підтвердили масований ракетно-дроновий удар по Україні, назвавши його відшкодуванням по об'єктах ОПК України. При цьому в Міноборони РФ нічого не сказали про те, що насправді удар зазнав цивільної інфраструктури України і призвів до великої кількості загиблих і поранених.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини