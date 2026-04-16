logo

BTC/USD

74333

ETH/USD

2332.8

USD/UAH

43.52

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В РФ признались, зачем нанесли смертельный удар по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ признались, зачем нанесли смертельный удар по Украине

В Минобороны РФ назвали удар по Украине ударом возмездия

16 апреля 2026, 13:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В оборонном ведомстве страны-агрессора фактически подтвердили массированный ракетно-дроновый удар по Украине, назвав его ударом возмездия по объектам ОПК Украины. При этом в Минобороны РФ ничего не сказали о том, что на самом деле удар пришелся по гражданской инфраструктуре Украины и привел к большому количеству погибших и раненых.

В РФ признались, зачем нанесли смертельный удар по Украине

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

"Нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сводке ведомства.

Уже традиционно оккупанты заявили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Читайте также на портале "Комментарии" — ракетный удар по Украине 16 апреля отличался от предыдущих масштабов и тактики применения вооружения. Российские войска впервые использовали значительное количество баллистических ракет в одной атаке и изменили временные рамки запуска крылатых ракет. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, атака фактически продолжалась сутки – с 7 утра 15 апреля до 7 утра следующего дня и состояла из двух последовательных волн. Первоначально противник выпустил 20 крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101. Украинская ПВО уничтожила 19 из них, зафиксировано только одно попадание. 

Вторая волна была гораздо опаснее – 19 баллистических ракет типа "Искандер-М" или С-400 атаковали сразу несколько регионов: Киев, Днепр, Харьковскую и Одесскую области. В столице зафиксировано пять попаданий, есть погибшие и раненые.

Также издание "Комментарии" сообщало – страшный удар РФ по Киеву: среди погибших ребенок.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости