Россия применила новую схему обстрела: что поразило больше всего

Ракетный удар по Украине 16 апреля отличался от предыдущих масштабов и тактики применения вооружения. Российские войска впервые использовали значительное количество баллистических ракет в одной атаке и изменили временные рамки запуска крылатых ракет. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, атака фактически продолжалась сутки – с 7 утра 15 апреля до 7 утра следующего дня и состояла из двух последовательных волн. Первоначально противник выпустил 20 крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101. Украинская ПВО уничтожила 19 из них, зафиксировано только одно попадание.

Вторая волна была гораздо опаснее – 19 баллистических ракет типа "Искандер-М" или С-400 атаковали сразу несколько регионов: Киев, Днепр, Харьковскую и Одесскую области. В столице зафиксировано пять попаданий, есть погибшие и раненые.

В течение суток радиотехнические войска обнаружили 703 воздушных целей — ракеты и беспилотники. Крылатые ракеты, по словам Игната, удается эффективно перехватывать, в частности благодаря работе авиации и истребителям F-16. В редких случаях результат достигает почти 100%.

Баллистические ракеты остаются серьезным вызовом: из 19 целей удалось уничтожить только 8. Именно этот тип вооружения, по оценке Воздушных сил, сейчас является "ахиллесовой пятой" украинской противовоздушной обороны.

Для повышения эффективности перехвата Украины критически необходимы дополнительные системы ПВО и ракеты к ним, в частности, PAC-3 для комплексов Patriot.

Особенностью этой атаки стало и изменение времени удара. Если раньше Россия применяла комбинированную тактику к утру, то на этот раз крылатые ракеты были запущены еще вечером. Перед массированным обстрелом противник провел "разведку боем" — в ночь на 15 апреля по Украине выпустили более 300 беспилотников.

