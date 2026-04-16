Росія застосувала нову схему обстрілу: що вразило найбільше

Ракетний удар по Україні 16 квітня відрізнявся від попередніх масштабом і тактикою застосування озброєння. Російські війська вперше використали значну кількість балістичних ракет в одній атаці та змінили часові рамки запуску крилатих ракет. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

За його словами, атака фактично тривала добу – з 7 ранку 15 квітня до 7 ранку наступного дня і складалася з двох послідовних хвиль. Спочатку противник випустив 20 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101. Українська ППО знищила 19 із них, зафіксовано лише одне влучання.

Друга хвиля була значно небезпечнішою – 19 балістичних ракет типу "Іскандер-М" або С-400 атакували одразу кілька регіонів: Київ, Дніпро, Харківську та Одеську області. У столиці зафіксовано п’ять влучань, є загиблі та поранені.

Протягом доби радіотехнічні війська виявили 703 повітряні цілі — ракети та безпілотники. Крилаті ракети, за словами Ігната, вдається ефективно перехоплювати, зокрема завдяки роботі авіації та винищувачів F-16. В окремих випадках результат досягає майже 100%.

Натомість балістичні ракети залишаються серйозним викликом: із 19 цілей вдалося знищити лише 8. Саме цей тип озброєння, за оцінкою Повітряних сил, нині є "ахіллесовою п’ятою" української протиповітряної оборони.

Для підвищення ефективності перехоплення Україні критично необхідні додаткові системи ППО та ракети до них, зокрема PAC-3 для комплексів Patriot.

Особливістю цієї атаки стала і зміна часу удару. Якщо раніше Росія застосовувала комбіновану тактику під ранок, то цього разу крилаті ракети були запущені ще ввечері. А перед масованим обстрілом противник провів "розвідку боєм" — у ніч на 15 квітня по Україні випустили понад 300 безпілотників.

