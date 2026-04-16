Нічна атака без паузи: ракети та дрони накрили чотири міста, є загиблі

Російські війська другу добу поспіль продовжують масовані ракетно-дронові удари по українських містах. Під вогнем опинилися одразу кілька регіонів – Дніпро, Одеса, Харків та столиця.

Найважчі наслідки зафіксовано у Дніпрі, який атакували вночі. Внаслідок обстрілу в місті спалахнули масштабні пожежі на кількох локаціях. Пошкоджено п'ятиповерхівку, частково зруйновано приватну хату. Вогонь охопив житлові будинки, гаражі та автомобілі, також постраждав навчальний заклад.

За даними обласної адміністрації, в результаті атаки загинули двоє людей, ще 27 отримали поранення. Чотирнадцять постраждалих госпіталізовано, п'ятеро перебувають у тяжкому стані. У людей діагностовано черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми.

Одеса зазнала комбінованого удару дронів та балістичних ракет. Попередньо відомо про п'ятьох постраждалих. Вибуховою хвилею вибиті вікна у будинках Приморського району.

У Харкові зафіксовано удари безпілотників. В Індустріальному районі один із дронів упав у дворі багатоповерхівки – спалахнули автомобілі. У Немишлянському районі постраждали 66-річний чоловік та 77-річна жінка.

Вранці атаки продовжилися: черговий ударний дрон потрапив до приватного сектору Харкова. На місці спалахнула пожежа, є нові постраждалі. Ситуація залишається напруженою, екстрені служби працюють на місцях ударів.

