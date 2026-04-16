Ночная атака без паузы: ракеты и дроны накрыли четыре города, есть погибшие
commentss НОВОСТИ Все новости

Ночная атака без паузы: ракеты и дроны накрыли четыре города, есть погибшие

Днепр в огне, Харьков под повторным ударом, Одесса содрогнулась от баллистики: среди раненых тяжелые случаи

16 апреля 2026, 07:01
Кравцев Сергей

Российские войска вторые сутки подряд продолжают массированные ракетно-дроновые удары по украинским городам. Под огнем оказались сразу несколько регионов – Днепр, Одесса, Харьков и столица.

Спасатели. Фото: из открытых источников

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Днепре, который атаковали ночью. В результате обстрела в городе вспыхнули масштабные пожары на нескольких локациях. Повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом. Огонь охватил жилые здания, гаражи и автомобили, также пострадало учебное заведение.

По данным областной администрации, в результате атаки погибли два человека, еще 27 получили ранения. Четырнадцать пострадавших госпитализированы, пятеро находятся в тяжелом состоянии. У людей диагностированы черепно-мозговые травмы, осколочные ранения и акубаротравмы.

Одесса подверглась комбинированному удару дронов и баллистических ракет. Предварительно известно о пяти пострадавших. Взрывной волной выбиты окна в зданиях Приморского района.

В Харькове зафиксированы удары беспилотников. В Индустриальном районе один из дронов упал во дворе многоэтажки – загорелись автомобили. В Немышлянском районе пострадали 66-летний мужчина и 77-летняя женщина.

Утром атаки продолжились: очередной ударный дрон попал в частный сектор Харькова. На месте вспыхнул пожар, есть новые пострадавшие. Ситуация остается напряженной, экстренные службы работают на местах ударов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 16 апреля враг атаковал Киев и области ракетами, в столице звучали взрывы, возникли пожары, погибли ребенок и женщина, есть пострадавшие, среди которых – медики, которые выехали на вызов.



