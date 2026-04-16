У РФ зізналися, навіщо завдали смертельного удару по Україні

В оборонному відомстві країни-агресора фактично підтвердили масований ракетно-дроновий удар по Україні, назвавши його ударом відплати по об'єктах ОПК України. При цьому в Міноборони РФ нічого не сказали про те, що насправді удар зазнав цивільної інфраструктури України і призвів до великої кількості загиблих і поранених.

"Завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, повітряного та морського базування, ударними безпілотними літальними апаратами", — йдеться у зведенні відомства.

Вже традиційно окупанти заявили, що мети удару досягнуто, всі призначені об'єкти вражені.

ракетний удар по Україні 16 квітня відрізнявся від попередніх масштабів та тактики застосування озброєння. Російські війська вперше використали значну кількість балістичних ракет в одній атаці та змінили тимчасові рамки запуску крилатих ракет. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, атака фактично тривала добу — з 7 ранку 15 квітня до 7 ранку наступного дня і складалася з двох послідовних хвиль. Спочатку противник випустив 20 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101. Українська ППО знищила 19 із них, зафіксовано лише одне влучення.

Друга хвиля була набагато небезпечнішою – 19 балістичних ракет типу "Іскандер-М" або С-400 атакували одразу кілька регіонів: Київ, Дніпро, Харківську та Одеську області. У столиці зафіксовано п'ять попадань, є загиблі та поранені.

