Россия могла готовить удары по Украине во время “перемирия”: в США сделали интригующее заявление

Россия, вероятно, использовала так называемое “пасхальное перемирие” как окно для подготовки новых массированных ударов по Украине. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

По их оценке, российская армия могла целенаправленно накапливать ракеты и ударные беспилотники, чтобы применить их в удобный момент. Эксперты подчеркивают: кратковременное прекращение огня оказалось выгодным именно Москве, поскольку ее стратегия воздушных атак строится на перегрузке и постепенном истощении украинской противовоздушной обороны.

В ISW напоминают, что подобная тактика уже применялась ранее. В частности, перед крупнейшей воздушной атакой 23-24 марта Россия могла заранее аккумулировать ресурсы. Тогда по территории Украины было выпущено почти тысяча ракет и дронов – один из самых масштабных ударов с начала полномасштабной войны.

Аналитики также обращают внимание на еще одну закономерность: Кремль часто прибегает к массированным атакам в критические периоды переговоров. Речь идет о моментах до или сразу после консультаций с участием Украины, США и других партнеров.

Напомним, Украина предлагала ввести режим тишины на Пасху, однако четкого ответа от Москвы не последовало. Лишь 9 апреля Владимир Путин объявил о “перемирии”, которое должно было действовать с вечера 11 апреля до конца 12 апреля. Впрочем, эксперты считают, что эта пауза могла иметь не гуманитарный, а исключительно тактический характер.

Читайте также на портале "Комментарии" — в оборонном ведомстве страны-агрессора фактически подтвердили массированный ракетно-дроновый удар по Украине, назвав его ударом возмездия по объектам ОПК Украины. При этом в Минобороны РФ ничего не сказали о том, что на самом деле удар пришелся по гражданской инфраструктуре Украины и привел к большому количеству погибших и раненых.



