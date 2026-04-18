ЗСУ уразили одразу чотири об’єкти нафтопереробної галузі РФ: деталі від Генштабу

У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу Росії у ніч на 18 квітня підрозділи українські захисники уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі РФ. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ Telegram.

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що внаслідок ударів українських дронів вирують пожежі на: нафтопереробних заводах "Новокуйбишевський" та "Сизранський" у Самарській області РФ; нафтоналивному терміналі "РПК-Высоцк "Лукойл-2" у Ленінградській області; нафтоперекачувальній станції "Тихорєцк" у Краснодарському краї.

Усі об’єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, уражено низку місць зберігання пально-мастильних матеріалів ворога на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у районі Маріуполя.

Також українські воїни били по розташуваннях ремонтних підрозділів ворога у районах населених пунктів Мангуш (ТОТ Донецької обл.), Токмак (ТОТ Запорізької обл.) та Графське (ТОТ Донецької обл.).

