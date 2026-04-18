Війна з Росією ЗСУ уразили одразу чотири об'єкти нафтопереробної галузі РФ: деталі від Генштабу
ЗСУ уразили одразу чотири об’єкти нафтопереробної галузі РФ: деталі від Генштабу

Серед ураженого навіть є нафтоналивний термінал РПК-Высоцк "Лукойл-2" у Ленінградській області

18 квітня 2026, 13:45
Кравцев Сергей

У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу Росії у ніч на 18 квітня підрозділи українські захисники уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі РФ. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ Telegram.

ЗСУ уразили одразу чотири об’єкти нафтопереробної галузі РФ: деталі від Генштабу

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що внаслідок ударів українських дронів вирують пожежі на: нафтопереробних заводах "Новокуйбишевський" та "Сизранський" у Самарській області РФ; нафтоналивному терміналі "РПК-Высоцк "Лукойл-2" у Ленінградській області; нафтоперекачувальній станції "Тихорєцк" у Краснодарському краї.

Усі об’єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, уражено низку місць зберігання пально-мастильних матеріалів ворога на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у районі Маріуполя.

Також українські воїни били по розташуваннях ремонтних підрозділів ворога у районах населених пунктів Мангуш (ТОТ Донецької обл.), Токмак (ТОТ Запорізької обл.) та Графське (ТОТ Донецької обл.).

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Самарській області Росії вранці 18 квітня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кубань опинилася за масованою атакою невідомих безпілотників. Згодом стало відомо про пожежу на ключовому для Росії НПЗ у Туапсе.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на п'ятницю в російській Ленінградській області заявили про нібито масований наліт безпілотників. Після чого прозвітували про те, що 7 БПЛА вдалося збити. Про це повідомив губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко.




Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/37447
