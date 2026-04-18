Война с Россией ВСУ поразили сразу четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли: детали от Генштаба
ВСУ поразили сразу четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли: детали от Генштаба

Среди пораженного даже есть нефтеналивной терминал РПК-Высоцк "Лукойл-2" в Ленинградской области

18 апреля 2026, 13:45
Кравцев Сергей

В рамках снижения военно-экономического потенциала России в ночь на 18 апреля подразделения украинские защитники поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ Telegram.

Удары по России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в результате ударов украинских дронов бушуют пожары на: нефтеперерабатывающих заводах "Новокуйбышевский" и "Сызранский" в Самарской области РФ; нефтеналивном терминале "РПК-Высоцк "Лукойл-2" в Ленинградской области; нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае.

Все объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил русских окупантов. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, поражен ряд мест хранения горюче-смазочных материалов врага на временно оккупированных территориях Украины, в частности в районе Мариуполя.

Также украинские воины избивали по расположениям ремонтных подразделений врага в районах населенных пунктов Мангуш (ВОТ Донецкой обл.), Токмак (ВОТ Запорожской обл.) и Графское (ВОТ Донецкой обл.).

Читайте на портале "Комментарии" — в Самарской области России утром 18 апреля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Новокуйбышевск.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кубань оказалась за массированной атакой неизвестных беспилотников. Впоследствии стало известно о пожаре на ключевом для России НПЗ в Туапсе.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на пятницу в российской Ленинградской области заявили о якобы массированном налете беспилотников. После чего отчитались о том, что 7 БПЛА удалось сбить. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко.




Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/37447
