ВСУ поразили сразу четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли: детали от Генштаба

В рамках снижения военно-экономического потенциала России в ночь на 18 апреля подразделения украинские защитники поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ Telegram.

Удары по России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в результате ударов украинских дронов бушуют пожары на: нефтеперерабатывающих заводах "Новокуйбышевский" и "Сызранский" в Самарской области РФ; нефтеналивном терминале "РПК-Высоцк "Лукойл-2" в Ленинградской области; нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае.

Все объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил русских окупантов. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, поражен ряд мест хранения горюче-смазочных материалов врага на временно оккупированных территориях Украины, в частности в районе Мариуполя.

Также украинские воины избивали по расположениям ремонтных подразделений врага в районах населенных пунктов Мангуш (ВОТ Донецкой обл.), Токмак (ВОТ Запорожской обл.) и Графское (ВОТ Донецкой обл.).

