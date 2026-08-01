ЗСУ таки досягли свого: один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії у вогні

У ніч на 1 серпня безпілотники атакували Уфу – столицю російського Башкортостану, розташовану приблизно за 1500 кілометрів від українського кордону. Після серії вибухів на одному з найбільших нафтопереробних підприємств Росії спалахнула пожежа, а очевидці повідомили про кілька можливих влучань.

Удар НПЗ в Уфі. Фото: з відкритих джерел

Місцеві жителі писали у соцмережах про проліт дронів та гучні вибухи, тоді як моніторингові канали попереджали про загрозу атаки БпЛА. Незабаром глава Башкортостану заявив, що російська протиповітряна оборона нібито успішно відбила атаку, а причиною задимлення стали уламки збитого безпілотника, які впали на території промислової зони.

Втім, оприлюднені відео та повідомлення свідків свідчать про значно серйозніші наслідки. За даними Telegram-каналу Astra, під удар потрапив завод "Башнефть-Уфанефтехім". Над територією підприємства було видно щонайменше два густі стовпи чорного диму, що може свідчити про кілька осередків займання.

"Башнефть-Уфанефтехім" є одним із ключових підприємств нафтової галузі Росії. Завод здатний переробляти до 8,2 мільйона тонн нафти на рік та виробляє бензин, дизельне пальне, зріджений газ, нафтовий кокс, сірку й іншу продукцію.

Особливе значення має те, що підприємство входить до Уфимського нафтопереробного комплексу, до складу якого також належать заводи "Башнефть-Новойл" і "Башнефть-УНПЗ". Разом вони утворюють один із найбільших центрів переробки нафти в Росії із сумарною потужністю близько 23,5 мільйона тонн сировини щороку.

Офіційно російська влада заявляє про відсутність загиблих і постраждалих. Водночас масштаби пошкоджень підприємства поки що не розкриваються, а інформація про наслідки атаки продовжує уточнюватися.

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