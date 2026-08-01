ВСУ таки добились своего: один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России в огне

В ночь на 1 августа беспилотники атаковали Уфу – столицу российского Башкортостана, расположенную примерно в 1500 километрах от украинской границы. После серии взрывов на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России вспыхнул пожар, а очевидцы сообщили о нескольких возможных попаданиях.

Удар по НПЗ в Уфе. Фото: из открытых источников

Местные жители писали в соцсетях о пролете дронов и громких взрывах, в то время как мониторинговые каналы предупреждали об угрозе атаки БпЛА. Вскоре глава Башкортостана заявил, что российская противовоздушная оборона якобы успешно отразила атаку, а причиной задымления стали упавшие на территории промышленной зоны обломки сбитого беспилотника.

Впрочем, обнародованные видео и сообщения свидетелей свидетельствуют о более серьезных последствиях. По данным Telegram-канала Astra, под удар попал завод "Башнефть-Уфанефтехим". Над территорией предприятия было видно по меньшей мере два густых столба черного дыма, что может свидетельствовать о нескольких очагах возгорания.

"Башнефть-Уфанефтехим" является одним из ключевых предприятий нефтяной отрасли России. Завод способен перерабатывать до 8,2 миллионов тонн нефти в год и производит бензин, дизельное горючее, сжиженный газ, нефтяной кокс, серу и другую продукцию.

Особое значение имеет то, что предприятие входит в Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, в состав которого также принадлежат заводы "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-УНПЗ". Вместе они образуют один из крупнейших центров переработки нефти в России с суммарной мощностью около 23,5 млн тонн сырья ежегодно.

Официально российские власти заявляют об отсутствии погибших и пострадавших. В то же время масштабы повреждений предприятия пока не раскрываются, а информация о последствиях атак продолжает уточняться.

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ атаковали Крым и не только: почему продвигаться россиянам теперь станет сложнее.



