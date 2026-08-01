ЗСУ атакували Крим і не тільки: чому просуватися росіянам тепер стане складніше

У ніч на 1 серпня Сили оборони України провели масштабну операцію проти військової інфраструктури Росії на тимчасово окупованих територіях. Основними цілями стали логістичні маршрути, склади озброєння, об'єкти Чорноморського флоту РФ та місця зберігання безпілотників. Про результати ударів повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Безпілотник. Фото: з відкритих джерел

Одним із головних об'єктів став склад морських безекіпажних катерів у районі Чорноморського в окупованому Криму. За даними військових, саме там російські війська накопичували, обслуговували та готували катери, які використовуються під час бойових і спеціальних операцій у Чорному морі.

Крім того, українські військові завдали ударів по двох стратегічно важливих залізничних мостах — "Сиваш" поблизу Чонгара та мосту в районі Владиславівки. Ці переправи забезпечують перекидання особового складу, бронетехніки, боєприпасів і матеріально-технічних ресурсів між окупованим Кримом та захопленими районами півдня України.

Також під ураження потрапив підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ у Севастополі, який забезпечує контроль за ситуацією в акваторії Чорного моря та підтримує бойові дії російських військ.

Окрім цього, українські сили атакували ремонтно-відновлювальну базу в районі Первомайського, склад матеріально-технічних засобів біля Подового на тимчасово окупованій території Херсонської області, а також склад безпілотних літальних апаратів поблизу Токмака в Запорізькій області.

У Генеральному штабі наголосили, що такі операції є частиною системної кампанії зі знищення військової інфраструктури противника, порушення його логістики та зменшення бойових можливостей російської армії. Українські Сили оборони й надалі завдаватимуть ударів по об'єктах, які забезпечують ведення війни проти України.

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