logo

BTC/USD

62995

ETH/USD

1867.96

USD/UAH

44.64

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ атаковали Крым и не только: почему продвигаться россиянам теперь станет сложнее
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ атаковали Крым и не только: почему продвигаться россиянам теперь станет сложнее

Под ударом оказались склады морских дронов, железнодорожные мосты, база Черноморского флота и объекты обеспечения русской армии

1 августа 2026, 11:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 1 августа Силы обороны Украины провели масштабную операцию против военной инфраструктуры России на временно оккупированных территориях. Основными целями стали логистические маршруты, склады вооружения, объекты Черноморского флота РФ и места хранения беспилотников. О результатах ударов сообщил Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ атаковали Крым и не только: почему продвигаться россиянам теперь станет сложнее

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Одним из главных объектов стал склад морских безэкипажных катеров в районе Черноморского в оккупированном Крыму. По данным военных, именно там российские войска накапливали, обслуживали и готовили катера, которые используются при боевых и специальных операциях в Черном море.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по двум стратегически важным железнодорожным мостам – "Сиваш" вблизи Чонгара и мосту в районе Владиславовки. Эти переправы обеспечивают опрокидывание личного состава, бронетехники, боеприпасов и материально-технических ресурсов между оккупированным Крымом и захваченными районами юга Украины.

Также под поражение попало подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ в Севастополе, обеспечивающее контроль за ситуацией в акватории Черного моря и поддерживающее боевые действия российских войск.

Кроме того, украинские силы атаковали ремонтно-восстановительную базу в районе Первомайского, состав материально-технических средств возле Подового на временно оккупированной территории Херсонской области, а также состав беспилотных летательных аппаратов вблизи Токмака в Запорожской области.

В Генеральном штабе подчеркнули, что подобные операции являются частью системной кампании по уничтожению военной инфраструктуры противника, нарушению его логистики и уменьшению боевых возможностей российской армии. Украинские Силы обороны и дальше будут наносить удары по объектам, обеспечивающим ведение войны против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – зверская атака РФ на Киев: количество погибших стремительно растет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/41688
Теги:

Новости

Все новости