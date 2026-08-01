ВСУ атаковали Крым и не только: почему продвигаться россиянам теперь станет сложнее

В ночь на 1 августа Силы обороны Украины провели масштабную операцию против военной инфраструктуры России на временно оккупированных территориях. Основными целями стали логистические маршруты, склады вооружения, объекты Черноморского флота РФ и места хранения беспилотников. О результатах ударов сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Одним из главных объектов стал склад морских безэкипажных катеров в районе Черноморского в оккупированном Крыму. По данным военных, именно там российские войска накапливали, обслуживали и готовили катера, которые используются при боевых и специальных операциях в Черном море.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по двум стратегически важным железнодорожным мостам – "Сиваш" вблизи Чонгара и мосту в районе Владиславовки. Эти переправы обеспечивают опрокидывание личного состава, бронетехники, боеприпасов и материально-технических ресурсов между оккупированным Крымом и захваченными районами юга Украины.

Также под поражение попало подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ в Севастополе, обеспечивающее контроль за ситуацией в акватории Черного моря и поддерживающее боевые действия российских войск.

Кроме того, украинские силы атаковали ремонтно-восстановительную базу в районе Первомайского, состав материально-технических средств возле Подового на временно оккупированной территории Херсонской области, а также состав беспилотных летательных аппаратов вблизи Токмака в Запорожской области.

В Генеральном штабе подчеркнули, что подобные операции являются частью системной кампании по уничтожению военной инфраструктуры противника, нарушению его логистики и уменьшению боевых возможностей российской армии. Украинские Силы обороны и дальше будут наносить удары по объектам, обеспечивающим ведение войны против Украины.

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