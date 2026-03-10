ЗСУ справді перехопили ініціативу: стало відомо, де йдемо вперед

Сили оборони з кінця січня проводять контратакувальні дії на півдні і продовжують досягати успіхів. Про це в ефірі телеканалу Суспільне повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, речник розповів про звільнення території на півдні.

"Наразі тривають бойові зіткнення у нас на південному напрямку. На декількох ділянках лінії фронту Сили оборони України дещо перехопили ініціативу, активно проводять контратакувальні дії, відновлюють контроль за так званою "сірою зоною", і зачищають від ворога декілька населених пунктів", — наголосив Волошин.

Як зазначив речник, загалом, ці контратакувальні дії тривають ще з кінця січня, і за цей час Сили оборони України на певні мають певні успіхи.

Він додав, що ці контратакуючі дії тривають досі, українські захисники продовжують знищувати ворожі групи, котрі намагаються просунутись та інфільтруватись.

"Ми, фактично, на декількох ділянках, блокували російське просування. Ми знищуємо ворожі штурмові групи і групи закріплення, які намагаються зайти. Ініціатива на деяких ділянках належить Силам оборони України", — відзначив Волошин.

Читайте також на порталі "Коментарі" — головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська на ключових ділянках фронту, а на окремих напрямках українські підрозділи навіть переходять у наступ і повертають під контроль захоплені території.

За словами генерала, українські військові намагаються перехопити оперативну ініціативу та змусити противника діяти за правилами, які нав’язують ЗСУ. Активні дії української армії змушують російські сили змінювати свої плани та перекидати резерви між різними ділянками фронту.



