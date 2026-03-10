ВСУ действительно перехватили инициативу: стало известно, где идем вперед

Рубрики
Силы обороны с конца января проводят контратакующие действия на юге и продолжают добиваться успехов. Об этом в эфире телеканала Общественное сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
ВСУ. Фото: из открытых источников
В частности, спикер рассказал об освобождении территории на юге.
Как отметил спикер, в общем, эти контратакующие действия продолжаются еще с конца января, и за это время Силы обороны Украины на некоторые имеют определенные успехи.
Он добавил, что эти контратакующие действия продолжаются до сих пор, украинские защитники продолжают уничтожать вражеские группы, пытающиеся продвинуться и инфильтрироваться.
Читайте на портале "Комментарии" — главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Силы обороны продолжают сдерживать российские войска на ключевых участках фронта, а на отдельных направлениях украинские подразделения даже переходят в наступление и возвращают под контроль захваченные территории.
По словам генерала, украинские военные пытаются перехватить оперативную инициативу и заставить противника действовать по правилам, навязываемым ВСУ. Активные действия украинской армии заставляют российские силы изменять свои планы и опрокидывать резервы между разными участками фронта.