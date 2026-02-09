ЗСУ розтрощили Ростов-на-Дону: близько 6 тисяч FPV-дронів знищено і не тільки

Рубрики
Ткачова Марія
Сили оборони України завдали серії ударів по ключових військових об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Про це повідомили в Силах оборони України.
Вражаючі результати ЗСУ по важливим пунктам рф
У ніч на 9 лютого в районі міста Суджа Курської області РФ було уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника. Удар завдано в межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російської армії.
На тимчасово окупованій території Херсонської області , у районі населеного пункту Новоолексіївка, уражено склад боєприпасів ворога.
Крім того, Сили оборони підтвердили результати попередніх ударів по військових об’єктах на території РФ. Зокрема, в районі Ростов-на-Дону підтверджено знищення складу безпілотних літальних апаратів. За попередніми даними, знищено три контейнери з FPV-дронами та комплектуючими, орієнтовно близько 6 тисяч FPV-дронів. Ще кілька контейнерів із безпілотниками зазнали пошкоджень.
Наразі втрати противника та загальні масштаби завданих збитків уточнюються.
У Силах оборони наголосили, що удари по військовій інфраструктурі РФ та окупаційних військ триватимуть і надалі — з метою послаблення наступального потенціалу та зниження бойових можливостей російського агресора.