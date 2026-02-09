ЗСУ розтрощили Ростов-на-Дону: близько 6 тисяч FPV-дронів знищено і не тільки

Сили оборони України завдали серії ударів по ключових військових об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Про це повідомили в Силах оборони України.

Вражаючі результати ЗСУ по важливим пунктам рф

У ніч на 9 лютого в районі міста Суджа Курської області РФ було уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника. Удар завдано в межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російської армії.

На тимчасово окупованій території Херсонської області , у районі населеного пункту Новоолексіївка, уражено склад боєприпасів ворога.

Крім того, Сили оборони підтвердили результати попередніх ударів по військових об’єктах на території РФ. Зокрема, в районі Ростов-на-Дону підтверджено знищення складу безпілотних літальних апаратів. За попередніми даними, знищено три контейнери з FPV-дронами та комплектуючими, орієнтовно близько 6 тисяч FPV-дронів. Ще кілька контейнерів із безпілотниками зазнали пошкоджень.

Наразі втрати противника та загальні масштаби завданих збитків уточнюються.

У Силах оборони наголосили, що удари по військовій інфраструктурі РФ та окупаційних військ триватимуть і надалі — з метою послаблення наступального потенціалу та зниження бойових можливостей російського агресора.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сили оборони України встановили повний контроль над населеним пунктом Чугунівка у Харківській області, зачистивши його від російських окупантів.

Про це повідомили у 16-му армійському корпусі. За даними військових, російські підрозділи намагалися скористатися складними погодними умовами, аби приховано пройти крізь українську оборону в районі Чугунівки. Втім, пересування противника було своєчасно виявлено за допомогою безпілотних літальних апаратів. Після цього українська піхота провела штурмові дії та повністю зачистила населений пункт.

