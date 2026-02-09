logo

ВСУ разбили Ростов-на-Дону: около 6 тысяч FPV-дронов уничтожено и не только
НОВОСТИ

ВСУ разбили Ростов-на-Дону: около 6 тысяч FPV-дронов уничтожено и не только

Силы обороны Украины поразили пункт управления ВДС РФ, состав боеприпасов в Херсонской области и подтвердили уничтожение около 6 тысяч FPV-дронов в Ростовской области

9 февраля 2026, 15:34
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по ключевым военным объектам российской армии на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ. Об этом сообщили в Силах обороны Украины.

ВСУ разбили Ростов-на-Дону: около 6 тысяч FPV-дронов уничтожено и не только

Впечатляющие результаты ВСУ по важным пунктам рф

В ночь на 9 февраля в районе города Суджа Курской области РФ был поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника. Удар нанесен в рамках мер по снижению наступательных возможностей русской армии.

На временно оккупированной территории Херсонской области, в районе населенного пункта Новоалексеевка , поражен склад боеприпасов врага.

Кроме того, Силы обороны подтвердили результаты предварительных ударов по военным объектам на территории РФ. В частности, в районе Ростов-на-Дону подтверждено уничтожение состава беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, уничтожены три контейнера с FPV-дронами и комплектующими, ориентировочно около 6 тысяч FPV-дронов. Еще несколько контейнеров с беспилотниками получили повреждения.

Потери противника и общие масштабы нанесенного ущерба уточняются.

В Силах обороны отметили, что удары по военной инфраструктуре РФ и оккупационным войскам будут продолжаться и в дальнейшем — с целью ослабления наступательного потенциала и снижения боевых возможностей российского агрессора.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Силы обороны Украины установили полный контроль над населенным пунктом Чугуновка в Харьковской области, зачистив его от российских оккупантов.
Об этом сообщили в 16-м армейском корпусе. По данным военных, российские подразделения пытались воспользоваться сложными погодными условиями, чтобы скрытно пройти через украинскую оборону в районе Чугуновки. Впрочем, передвижение противника было своевременно обнаружено с помощью беспилотных летательных аппаратов. После этого украинская пехота совершила штурмовые действия и полностью зачистила населенный пункт.



Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/34839
