ВСУ разбили Ростов-на-Дону: около 6 тысяч FPV-дронов уничтожено и не только

Ткачова Марія
Силы обороны Украины нанесли серию ударов по ключевым военным объектам российской армии на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ. Об этом сообщили в Силах обороны Украины.
Впечатляющие результаты ВСУ по важным пунктам рф
В ночь на 9 февраля в районе города Суджа Курской области РФ был поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника. Удар нанесен в рамках мер по снижению наступательных возможностей русской армии.
На временно оккупированной территории Херсонской области, в районе населенного пункта Новоалексеевка , поражен склад боеприпасов врага.
Кроме того, Силы обороны подтвердили результаты предварительных ударов по военным объектам на территории РФ. В частности, в районе Ростов-на-Дону подтверждено уничтожение состава беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, уничтожены три контейнера с FPV-дронами и комплектующими, ориентировочно около 6 тысяч FPV-дронов. Еще несколько контейнеров с беспилотниками получили повреждения.
Потери противника и общие масштабы нанесенного ущерба уточняются.
В Силах обороны отметили, что удары по военной инфраструктуре РФ и оккупационным войскам будут продолжаться и в дальнейшем — с целью ослабления наступательного потенциала и снижения боевых возможностей российского агрессора.