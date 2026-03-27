ЗСУ розстріляли пенсіонера та підпалили будинок: що відомо

Ткачова Марія
У російських Telegram-каналах поширюється інформація про нібито жорстоке поводження українських військових із цивільним населенням у місті Родинське Донецької області.
Російська пропаганда про звірства ЗСУ
Зокрема, пропагандистські ресурси стверджують, що військові ЗСУ начебто розстріляли літнього чоловіка, а згодом підпалили будинок, у якому перебувала його дружина.
Втім, як повідомляє Центр протидії дезінформації, ці твердження не мають жодних підтверджень і є частиною інформаційної кампанії Росії.
Зазначається, що всі "докази" ґрунтуються виключно на словах анонімного "очевидця", які поширюються через російські пропагандистські медіа.
Жодні незалежні джерела або офіційні структури не підтвердили описані події.
У Центрі наголошують, що подібні історії є типовим елементом інформаційно-психологічних операцій РФ. Їхня мета — сформувати негативний образ українських військових серед мешканців прифронтових територій, підірвати довіру до ЗСУ та вплинути на міжнародну аудиторію.
Фахівці закликають критично ставитися до подібних повідомлень та перевіряти інформацію через офіційні та незалежні джерела.