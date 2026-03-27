ЗСУ розстріляли пенсіонера та підпалили будинок: що відомо

У російських Telegram-каналах поширюється інформація про нібито жорстоке поводження українських військових із цивільним населенням у місті Родинське Донецької області.

Російська пропаганда про звірства ЗСУ

Зокрема, пропагандистські ресурси стверджують, що військові ЗСУ начебто розстріляли літнього чоловіка, а згодом підпалили будинок, у якому перебувала його дружина.

Втім, як повідомляє Центр протидії дезінформації, ці твердження не мають жодних підтверджень і є частиною інформаційної кампанії Росії.

Зазначається, що всі "докази" ґрунтуються виключно на словах анонімного "очевидця", які поширюються через російські пропагандистські медіа.

Жодні незалежні джерела або офіційні структури не підтвердили описані події.

У Центрі наголошують, що подібні історії є типовим елементом інформаційно-психологічних операцій РФ. Їхня мета — сформувати негативний образ українських військових серед мешканців прифронтових територій, підірвати довіру до ЗСУ та вплинути на міжнародну аудиторію.

Фахівці закликають критично ставитися до подібних повідомлень та перевіряти інформацію через офіційні та незалежні джерела.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російській Астрахані правоохоронці заявили про викриття організованої групи, яка, за даними слідства, заробляла на відправці людей на війну проти України.

За інформацією російських джерел, учасники схеми шукали представників соціально незахищених верств населення, яких змушували або схиляли до підписання контрактів із російською армією. Зазначається, що людей могли незаконно утримувати та направляти до найбільш небезпечних ділянок фронту.

