logo

BTC/USD

66364

ETH/USD

1999.76

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

ВСУ расстреляли пенсионера и подожгли дом: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ расстреляли пенсионера и подожгли дом: что известно

В сети распространяют фейк о якобы «расстреле пенсионера» бойцами ВСУ в Донецкой области — информация не имеет подтверждений

27 марта 2026, 15:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В российских Telegram-каналах распространяется информация о якобы жестоком обращении украинских военных с гражданским населением в городе Родинское Донецкой области.

ВСУ расстреляли пенсионера и подожгли дом: что известно

Российская пропаганда о зверствах ВСУ

В частности, пропагандистские ресурсы утверждают, что военные ВСУ вроде бы расстреляли пожилого мужчину, а впоследствии подожгли дом, в котором находилась его жена.

Впрочем, как сообщает Центр противодействия дезинформации , эти утверждения не имеют никаких подтверждений и являются частью информационной кампании России.

Отмечается, что все доказательства основываются исключительно на словах анонимного очевидца, которые распространяются через российские пропагандистские медиа.

Никакие независимые источники или официальные структуры не подтвердили описанные события.

В Центре подчеркивают, что подобные истории являются обычным элементом информационно-психологических операций РФ. Их цель – сформировать негативный образ украинских военных среди жителей прифронтовых территорий, подорвать доверие к ВСУ и повлиять на международную аудиторию.

Специалисты призывают критически относиться к подобным сообщениям и проверять информацию через официальные и независимые источники.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российской Астрахани правоохранители заявили о разоблачении организованной группы, которая, по данным следствия, зарабатывала на отправке людей на войну против Украины.
По информации российских источников, участники схемы искали представителей социально незащищенных слоев населения, заставлявших или склонявших к подписанию контрактов с российской армией. Отмечается, что людей могли незаконно содержать и направлять в наиболее опасные участки фронта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17558
Теги:

Новости

Все новости