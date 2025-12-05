ЗСУ розгромили за нещадну брехню і обвал фронту: шокуючі подробиці

Волонтер Сергій Стерненко висловив серйозну стурбованість станом української оборони, зазначаючи, що вона "розвалюється та деградує". За його словами, в той час, як ЗСУ стикаються з критичними внутрішніми проблемами, російські війська активно просуваються на кількох напрямках, зокрема Гуляйпільському та Покровсько-Мирноградському.

Фото: з відкритих джерел

"Якщо нічого не змінити, Україні загрожує обвал фронту. Ми ризикуємо за певних обставин отримати в один момент прорив росіян на вже оперативну глибину, тобто 10, 20, 30 кілометрів і більше протягом дуже короткого проміжку часу просто тому, що не буде кому тримати оборону і цих росіян стримувати", — попередив Стерненко.

За словами волонтера, на деяких ділянках фронту на один кілометр припадає лише 20–30 піхотинців, що демонструє критичні системні проблеми української армії.

"Для того, щоб лікувати певну хворобу, потрібно поставити спершу діагноз, потрібно визнати, що вона є", – наголошує Стерненко.

При цьому він закликав владу та громадянське суспільство до чесної та відкритої розмови про проблеми в обороні.

Стерненко виділяє дві основні внутрішні проблеми: системну кризу управління та брехню у доповідях на всіх рівнях військового командування. Це змушує командирів на місцях приховувати відхід із позицій, щоб уникнути покарання або наказів про відновлення втрачених рубежів у умовах критичної недокомплектації бригад. Волонтер зазначає, що це формує "колесо брехні", яке, врешті-решт, призводить до зростання втрат. Це створює “колесо брехні”, що, зрештою, збільшує втрати, вважає Стерненко.

На думку Стерненка, українській армії потрібні реформи навіть під час війни.

"Я вважаю, що ті, хто кажуть, що під час Великої війни не можна реформувати армію, шкодять армії не менше, ніж армія противника", – підкреслює громадський активіст.

Він наголошує, що саме реформи є єдиним шляхом для покращення управління та зміцнення обороноздатності ЗСУ.

